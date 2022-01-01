У волинських громадах з`являться «вихователі безпеки»

На Волині в деяких громадах з`являться фахівці з безпеки.Відповідний меморандум про співпрацю та партнерство підписали сьогодні представники ГУНП у Волинській області, ГУ ДСНС у Волинській області, територіальні громади та управління освіти і науки Волинської ОДА, - йдеться на сайті ГУНП у Волинській області.Проект впроваджуватиметься у Підгайцівській, Торчинській, Павлівській та Шацькій громадах. Загалом у пілотному проекті візьмуть участь 12 шкіл, в яких навчається понад 6 тисяч дітей. У нараді, під час якої підписували меморандум, взяв участь начальник управління ювенальної превенції Національної поліції України Василь Богдан, начальник ГУНП у Волинській області Юрій Крошко, заступник начальника ГУНП у Волинській області Віталій Ковальчук та представники управління превентивної діяльності ГУНП в області, заступник начальника ГУ ДСНС у Волинській області Костянтин Романчук, начальник управління освіти та науки Волинської ОДА, представники громад.«На території області за ініціативи ювенальної превенції Національної поліції України впроваджується проект щодо створення безпекового освітнього середовища. Долучаються до цього проекту деякі територіальні громади області, у яких будуть введені в штат спеціалісти з безпеки в освітньому середовищі. Поліція спільно із Державною службою з надзвичайних ситуацій, освітянами та громадами буде намагатися створити це безпекове середовище. Сьогодні ми підпишемо меморандум про співпрацю із чотирма громадами. Якщо цей проект запрацює і підберуться фахівці, тоді будемо впроваджувати його на всій території області та створювати безпекове середовище для дітей в інших навчальних закладах», – розповів начальник ГУНП у Волинській області«Питання забезпечення безпеки дітей є основним пріоритетом діяльності Національної поліції України. Саме тому Управління ювенальної превенції започаткувало цей проект – «Вихователь безпеки», щоб забезпечити безпечне освітнє середовище саме для дітей. Приємно відзначити, що Волинь також приєдналася до цього проекту, і впевнений, що з часом будемо його поширювати на всю територію області», – зазначив начальник управління ювенальної превенції НПУЯк пояснили ювенали, «вихователь безпеки» – це комунікатор у громаді між освітнім закладом та правоохоронцями для захисту учнів, батьків та вчителів. Безпековий проект покликаний як виявити проблематику в освітньому середовищі, так і вирішити її. До компетенції «вихователя безпеки» входитимуть: протидія булінгу; виявлення та припинення в межах компетенції правопорушень у навчальному закладі та запобігання їм в учнівському середовищі; участь у проведенні індивідуальної профілактичної роботи з учнями, які перебувають на обліках тощо. Спеціаліст також проводитиме профілактичну роботу щодо правил безпеки в навчальному закладі, в побуті, в інтернет-мережі.Підтримує цей напрямок діяльності і ДСНС. «В умовах сьогодення це питання дуже актуальне та потрібне. Ми спільно із управлінням освіти та науки, ювенальною превенцією здійснюємо ряд заходів. У нас в області у всіх закладах освіти введені уроки безпеки. Ми надаємо і методичні матеріали, ролики знімаємо, мультфільми, проводимо консультації. Нашими працівниками з поліцейськими проведено більше тисячі уроків безпеки в області. На уроках розглядаємо найважливіше на сьогодні питання: мінна безпека, поведінка при артилерійських обстрілах, пожежна й техногенна безпека та поведінка при хімічних і радіаційних небезпеках тощо. Крім цього, в багатьох закладах освіти створюємо класи безпеки, надаємо всю методичну допомогу, посібники. Такі спеціалісти продовжуватимуть роботу в цьому напрямку, що важливо для безпеки дітей», – зазначив заступник начальника ГУ ДСНС у Волинській областіНаступний етап проекту – навчання кандидатів на посаду спеціаліста з безпеки в освітньому середовищі. Після цього вони розпочнуть роботу в школах.