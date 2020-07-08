На Волині студенти створили цукерки «ЗСУ». ФОТО

На Волині студенти створили цукерки «ЗСУ». ФОТО
Студенти ВСП "Любешівський технічний фаховий коледж ЛНТУ" приготували солодощі, які назвали на честь захисників України.

Про це йдеться на сторінці коледжу.

Педпрацівники циклової методичної комісії харчового виробництва приєдналися до обговорення за круглим столом, в режимі онлайн, акції "Цукерка для ЗСУ".
На Волині студенти створили цукерки «ЗСУ». ФОТО

Здобувачі освіти приготували цукерки " ЗСУ (зоряний смак України)".
На Волині студенти створили цукерки «ЗСУ». ФОТО

Результатом круглого столу стане видання збірника рецептур, куди ввійдуть технологічні картки всіх учасників акції. За участь в акції коледж отримав Подяку від управління освіти.

На Волині студенти створили цукерки «ЗСУ». ФОТО
На Волині студенти створили цукерки «ЗСУ». ФОТО
На Волині студенти створили цукерки «ЗСУ». ФОТО
На Волині студенти створили цукерки «ЗСУ». ФОТО

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Теги: Волинь, кулінарія, коледж, Любешів, кухарі
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