На Волині студенти створили цукерки «ЗСУ». ФОТО





Про це йдеться на сторінці коледжу.



Педпрацівники циклової методичної комісії харчового виробництва приєдналися до обговорення за круглим столом, в режимі онлайн, акції "Цукерка для ЗСУ".



Здобувачі освіти приготували цукерки " ЗСУ (зоряний смак України)".



Результатом круглого столу стане видання збірника рецептур, куди ввійдуть технологічні картки всіх учасників акції. За участь в акції коледж отримав Подяку від управління освіти.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Студенти ВСП "Любешівський технічний фаховий коледж ЛНТУ" приготували солодощі, які назвали на честь захисників України.Про це йдеться на сторінці коледжу.Педпрацівники циклової методичної комісії харчового виробництва приєдналися до обговорення за круглим столом, в режимі онлайн, акції "Цукерка для ЗСУ".Здобувачі освіти приготували цукерки " ЗСУ (зоряний смак України)".Результатом круглого столу стане видання збірника рецептур, куди ввійдуть технологічні картки всіх учасників акції. За участь в акції коледж отримав Подяку від управління освіти.

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