На Рівненщині монахи стали пожежниками. ВІДЕО
Сьогодні, 07:33
Ченці із чоловічого монастиря на Повстанських могилах у Гурбах, що на Рівненщині, долучилися до пожежної команди.
Про це йдеться в сюжеті ТСН.
Тепер в гаражі отців стоїть своя пожежна машина, а самі вони набувають навичок рятувальників.
На чолі Архімадрит Онуфрій, який є намісником монастиря, а його права рука у справі пожежній - ігумен Лука, який тепер став керівником насосної станції. До пожежної команди духовенства також входять і місцеві жителі.
Представники ДСНС кажуть, що ініціатива отців дуже допоможе для професійних пожежників, адже у разі біди швидко дістатися до навколишніх сіл не виходить.
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Про це йдеться в сюжеті ТСН.
Тепер в гаражі отців стоїть своя пожежна машина, а самі вони набувають навичок рятувальників.
На чолі Архімадрит Онуфрій, який є намісником монастиря, а його права рука у справі пожежній - ігумен Лука, який тепер став керівником насосної станції. До пожежної команди духовенства також входять і місцеві жителі.
Представники ДСНС кажуть, що ініціатива отців дуже допоможе для професійних пожежників, адже у разі біди швидко дістатися до навколишніх сіл не виходить.
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