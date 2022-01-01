На Рівненщині монахи стали пожежниками. ВІДЕО

На Рівненщині монахи стали пожежниками. ВІДЕО
Ченці із чоловічого монастиря на Повстанських могилах у Гурбах, що на Рівненщині, долучилися до пожежної команди.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Тепер в гаражі отців стоїть своя пожежна машина, а самі вони набувають навичок рятувальників.

На чолі Архімадрит Онуфрій, який є намісником монастиря, а його права рука у справі пожежній - ігумен Лука, який тепер став керівником насосної станції. До пожежної команди духовенства також входять і місцеві жителі.

Представники ДСНС кажуть, що ініціатива отців дуже допоможе для професійних пожежників, адже у разі біди швидко дістатися до навколишніх сіл не виходить.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Рівненщина, ДСНС, монахи, Гурби
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«У мене – «русоненависть». Як волинська Хюррем-султан волонтерить у Туреччині
«Наслідки нас ще наздоженуть». Як повномасштабна війна вплинула на психічне здоров’я волинян
«Тихе полювання» – у розпалі: куди поїхати по гриби поблизу Луцька
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Рівненщині монахи стали пожежниками. ВІДЕО
Сьогодні, 07:33
Ізраїль може оприлюднити докази використання Росією іранських дронів в Україні, – ЗМІ
Сьогодні, 06:31
На Волині студенти створили цукерки «ЗСУ». ФОТО
Сьогодні, 05:28
Бюджет Волині отримав 68 мільйонів «лісових» податків
Сьогодні, 03:41
У волинських громадах з`являться «вихователі безпеки»
Сьогодні, 02:16
Схожі новини
На Рівненщині пожежу на нафтобазі ліквідували. ФОТО На Рівненщині пожежу на нафтобазі ліквідували. ФОТО
30 березень, 14:54
На Рівненщині 12-річна школярка вбивала котів на камеру На Рівненщині 12-річна школярка вбивала котів на камеру
25 жовтень, 14:59
Волинські рятувальники повернулися з Харківщини. ФОТО Волинські рятувальники повернулися з Харківщини. ФОТО
21 жовтень, 03:42
На волинській трасі горіла вантажівка. ФОТО На волинській трасі горіла вантажівка. ФОТО
18 жовтень, 21:48
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Рівненщині монахи стали пожежниками. ВІДЕО
Сьогодні, 07:33
 0
Ізраїль може оприлюднити докази використання Росією іранських дронів в Україні, – ЗМІ
Сьогодні, 06:31
 0
На Волині студенти створили цукерки «ЗСУ». ФОТО
Сьогодні, 05:28
 0
Бюджет Волині отримав 68 мільйонів «лісових» податків
Сьогодні, 03:41
 0
У волинських громадах з`являться «вихователі безпеки»
Сьогодні, 02:16
 0
Медіа
відео
1/8