На Рівненщині монахи стали пожежниками. ВІДЕО





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Тепер в гаражі отців стоїть своя пожежна машина, а самі вони набувають навичок рятувальників.



На чолі Архімадрит Онуфрій, який є намісником монастиря, а його права рука у справі пожежній - ігумен Лука, який тепер став керівником насосної станції. До пожежної команди духовенства також входять і місцеві жителі.



Представники ДСНС кажуть, що ініціатива отців дуже допоможе для професійних пожежників, адже у разі біди швидко дістатися до навколишніх сіл не виходить.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Ченці із чоловічого монастиря на Повстанських могилах у Гурбах, що на Рівненщині, долучилися до пожежної команди.Про це йдеться в сюжеті ТСН Тепер в гаражі отців стоїть своя пожежна машина, а самі вони набувають навичок рятувальників.На чолі Архімадрит, який є намісником монастиря, а його права рука у справі пожежній - ігумен, який тепер став керівником насосної станції. До пожежної команди духовенства також входять і місцеві жителі.Представники ДСНС кажуть, що ініціатива отців дуже допоможе для професійних пожежників, адже у разі біди швидко дістатися до навколишніх сіл не виходить.

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