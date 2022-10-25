Росіяни обстріляли Дніпро, загинула вагітна жінка та працівник автомийки

Росіяни обстріляли Дніпро, загинула вагітна жінка та працівник автомийки
У Дніпрі через падіння уламків російської ракети виникла пожежа на автозаправці. Мер міста повідомив про мінімум двох загиблих - серед них вагітна жінка та оператор автомийки.

Про це повідомляє "Українська правда", посилаючись на заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенка, мера міста Бориса Філатова.

Кирило Тимощенко написав, що росіяни запускали ракети по місту, але уламки снарядів впали на місцеву АЗС, що спричинило пожежу.

Мер Дніпра Борис Філатов написав про те, що наразі відомо про загибель мінімум двох цивільних осіб.

Пізніше Тимошенко уточнив, що серед загиблих вагітна жінка, яка згоріла у машині. Також загинув оператор автомийки. Госпіталізовано 3 особи.

Внаслідок удару ракети знищено комплекс будівель АЗС - автозаправні колонки, автомийка, шиномонтаж та 2 автомобілі. Частково зруйновано магазин та операторську.

Станом на 22:15 пожежу локалізували на площі 300 м. кв.

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Теги: Дніпро, смерть, обстріл
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