На Волині водій збив пішохідку і втік. ФОТО





Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.



Жінка перетинала проїжджу частину за межами пішохідного переходу. Постраждала отримала тілесні ушкодження та звернулася за допомогою до медиків. Водій на транспортному засобі покинув місце пригоди.



Співробітники Ковельського районного управління поліції спільно із працівниками Управління патрульної поліції оперативно встановили, що до вчинення ДТП причетний автомобіль Volkswagen Golf. За кермом транспортного засобу перебував 26-річний житель селища Люблинець. Попередньо, водій – тверезий.



Нині вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Триває перевірка.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Учора, 25 жовтня, ввечері по вулиці Тараса Шевченка у Ковелі невідомий водій, керуючи невстановленим автомобілем, збив 62-річну пішохідку.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Жінка перетинала проїжджу частину за межами пішохідного переходу. Постраждала отримала тілесні ушкодження та звернулася за допомогою до медиків. Водій на транспортному засобі покинув місце пригоди.Співробітники Ковельського районного управління поліції спільно із працівниками Управління патрульної поліції оперативно встановили, що до вчинення ДТП причетний автомобіль Volkswagen Golf. За кермом транспортного засобу перебував 26-річний житель селища Люблинець. Попередньо, водій – тверезий.Нині вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Триває перевірка.

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