На Волині водій збив пішохідку і втік. ФОТО

На Волині водій збив пішохідку і втік. ФОТО
Учора, 25 жовтня, ввечері по вулиці Тараса Шевченка у Ковелі невідомий водій, керуючи невстановленим автомобілем, збив 62-річну пішохідку.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Жінка перетинала проїжджу частину за межами пішохідного переходу. Постраждала отримала тілесні ушкодження та звернулася за допомогою до медиків. Водій на транспортному засобі покинув місце пригоди.
На Волині водій збив пішохідку і втік. ФОТО

Співробітники Ковельського районного управління поліції спільно із працівниками Управління патрульної поліції оперативно встановили, що до вчинення ДТП причетний автомобіль Volkswagen Golf. За кермом транспортного засобу перебував 26-річний житель селища Люблинець. Попередньо, водій – тверезий.

Нині вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Триває перевірка.
На Волині водій збив пішохідку і втік. ФОТО


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: ДТП, Ковель
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«У мене – «русоненависть». Як волинська Хюррем-султан волонтерить у Туреччині
«Наслідки нас ще наздоженуть». Як повномасштабна війна вплинула на психічне здоров’я волинян
«Тихе полювання» – у розпалі: куди поїхати по гриби поблизу Луцька
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Донбасі загинув військовий з Волині Павло Лазар
Сьогодні, 11:33
Сценарій використання Росією ядерної зброї в Україні є малоімовірним, – ГУР
Сьогодні, 11:20
На Волині водій збив пішохідку і втік. ФОТО
Сьогодні, 10:47
Перші комплекси NASAMS незабаром розгорнуть в Україні, – ЗМІ
Сьогодні, 10:45
Попередити лучан про аварійні відключення завчасно неможливо, бо вони є не плановими, – Поліщук
Сьогодні, 10:30
Схожі новини
На Волині автомобіль злетів у кювет: вибухнуло колесо На Волині автомобіль злетів у кювет: вибухнуло колесо
26 вересень, 14:33
На Волині водій Opel Zafira зіткнувся з маршруткою: постраждала 73-річна пасажирка На Волині водій Opel Zafira зіткнувся з маршруткою: постраждала 73-річна пасажирка
13 вересень, 11:38
У Ковелі водій зніс електроопору. ФОТО У Ковелі водій зніс електроопору. ФОТО
13 серпень, 17:58
На Волині зіткнулись дві автівки На Волині зіткнулись дві автівки
02 серпень, 11:01
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Якими вакцинами щеплюватися вагітним
Сьогодні, 12:14
 0
Депутат з Чернігівщини за 3 тисячі доларів підробляв у Луцьку документи для ухилянтів. ФОТО
Сьогодні, 12:00
 0
Пацієнт, якому пересадили серце під час ракетних обстрілів на Волині, почувається добре
Сьогодні, 11:43
 0
На Донбасі загинув військовий з Волині Павло Лазар
Сьогодні, 11:33
 0
Сценарій використання Росією ядерної зброї в Україні є малоімовірним, – ГУР
Сьогодні, 11:20
 0
Медіа
відео
1/8