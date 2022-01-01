Сценарій використання Росією ядерної зброї в Україні є малоімовірним, – ГУР





Про це Андрій Юсов в ефірі інформаційного телемарафону.



"Що стосується ядерної зброї, це зброя стримування і нею будуть бряцати. Путін буде бряцати нею максимально гучно, щоб його почули і звернули увагу. Але якщо уявити, що Путін наважується використати ядерну зброю, то це останній козир, якій він використає. А що далі? Україна припинить боротьбу? Ні. Світ стане краще ставитися до режиму Путіна та інших рашистів? Звичайно, ні. Це буде його фінал. Це малоімовірний сценарій і сценарій, який у разі реалізації лише наблизить кінець самої Росії", - сказав він.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сценарій використання ядерної зброї Російською Федерацією в Україні є малоімовірним.Про це повідомив речник Головного управління розвідки Міністерства оборонив ефірі інформаційного телемарафону."Що стосується ядерної зброї, це зброя стримування і нею будуть бряцати. Путін буде бряцати нею максимально гучно, щоб його почули і звернули увагу. Але якщо уявити, що Путін наважується використати ядерну зброю, то це останній козир, якій він використає. А що далі? Україна припинить боротьбу? Ні. Світ стане краще ставитися до режиму Путіна та інших рашистів? Звичайно, ні. Це буде його фінал. Це малоімовірний сценарій і сценарій, який у разі реалізації лише наблизить кінець самої Росії", - сказав він.

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