4-місячному малюку з Волині у Львові медикаментозно вилікували пухлину
Сьогодні, 15:38
4-місячний Ярослав із Волинської області потрапив у львівську обласну дитячу лікарню «Охматдит» з великою доброякісною вродженою судинною пухлиною – гемангіомою у підскладовому просторі гортані.
Про це йдеться на сторінці медзакладу.
Батьки скражилися лікарям на те, що дитина погано дихає, погано їсть і практично не набирає вагу – щомісяця лише кілька десятків грамів.
Лікарі Клініки хірургії голови та шиї виконали пряму ларингоскопію і виявили велику доброякісну вроджену судинну пухлину – гемангіому у підскладовому просторі гортані. Йому призначили тривале консервативне лікування.
Ярослав вже через місяць почав суттєво краще дихати, більше їсти і істотно набирати вагу. За перший місяць лікування він набрав цілих 900 грамів.
Вже через трохи більше, як рік часу сталося справжнє чудо – при повторному огляді пухлини не стало. Зараз дитина добре розвивається, росте і набирає вагу.
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Про це йдеться на сторінці медзакладу.
Батьки скражилися лікарям на те, що дитина погано дихає, погано їсть і практично не набирає вагу – щомісяця лише кілька десятків грамів.
Лікарі Клініки хірургії голови та шиї виконали пряму ларингоскопію і виявили велику доброякісну вроджену судинну пухлину – гемангіому у підскладовому просторі гортані. Йому призначили тривале консервативне лікування.
Ярослав вже через місяць почав суттєво краще дихати, більше їсти і істотно набирати вагу. За перший місяць лікування він набрав цілих 900 грамів.
Вже через трохи більше, як рік часу сталося справжнє чудо – при повторному огляді пухлини не стало. Зараз дитина добре розвивається, росте і набирає вагу.
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