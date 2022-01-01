4-місячному малюку з Волині у Львові медикаментозно вилікували пухлину

4-місячному малюку з Волині у Львові медикаментозно вилікували пухлину
4-місячний Ярослав із Волинської області потрапив у львівську обласну дитячу лікарню «Охматдит» з великою доброякісною вродженою судинною пухлиною – гемангіомою у підскладовому просторі гортані.

Про це йдеться на сторінці медзакладу.

Батьки скражилися лікарям на те, що дитина погано дихає, погано їсть і практично не набирає вагу – щомісяця лише кілька десятків грамів.

Лікарі Клініки хірургії голови та шиї виконали пряму ларингоскопію і виявили велику доброякісну вроджену судинну пухлину – гемангіому у підскладовому просторі гортані. Йому призначили тривале консервативне лікування.

Ярослав вже через місяць почав суттєво краще дихати, більше їсти і істотно набирати вагу. За перший місяць лікування він набрав цілих 900 грамів.

Вже через трохи більше, як рік часу сталося справжнє чудо – при повторному огляді пухлини не стало. Зараз дитина добре розвивається, росте і набирає вагу.

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Теги: пухлина, дитина, Волинь, львівські медики
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