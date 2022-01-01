На мосту у Луцьку сталася ДТП: рух ускладнений





Про це



Водій кросовера Haval не дотримався безпечної дистанції і врізався у вантажівку Renault.



Аварія сталася саме на виїзді на міст з вулиці Карпенка-Карого. Тож рух на цій ділянці значно ускладнений.



За попередньою інформацією, в автомобілів незначні пошкодження, ніхто не постраждав.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку сталася ДТП на мосту на проспекті Соборності.Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.Водій кросовера Haval не дотримався безпечної дистанції і врізався у вантажівку Renault.Аварія сталася саме на виїзді на міст з вулиці Карпенка-Карого. Тож рух на цій ділянці значно ускладнений.За попередньою інформацією, в автомобілів незначні пошкодження, ніхто не постраждав.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію