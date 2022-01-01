На мосту у Луцьку сталася ДТП: рух ускладнений

На мосту у Луцьку сталася ДТП: рух ускладнений
У Луцьку сталася ДТП на мосту на проспекті Соборності.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.

Водій кросовера Haval не дотримався безпечної дистанції і врізався у вантажівку Renault.

Аварія сталася саме на виїзді на міст з вулиці Карпенка-Карого. Тож рух на цій ділянці значно ускладнений.

За попередньою інформацією, в автомобілів незначні пошкодження, ніхто не постраждав.
На мосту у Луцьку сталася ДТП: рух ускладнений

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Теги: ДТП, Луцьк
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