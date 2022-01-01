На мосту у Луцьку сталася ДТП: рух ускладнений
Сьогодні, 17:08
У Луцьку сталася ДТП на мосту на проспекті Соборності.
Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.
Водій кросовера Haval не дотримався безпечної дистанції і врізався у вантажівку Renault.
Аварія сталася саме на виїзді на міст з вулиці Карпенка-Карого. Тож рух на цій ділянці значно ускладнений.
За попередньою інформацією, в автомобілів незначні пошкодження, ніхто не постраждав.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.
Водій кросовера Haval не дотримався безпечної дистанції і врізався у вантажівку Renault.
Аварія сталася саме на виїзді на міст з вулиці Карпенка-Карого. Тож рух на цій ділянці значно ускладнений.
За попередньою інформацією, в автомобілів незначні пошкодження, ніхто не постраждав.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Волинська митниця за жовтень перерахувала до держбюджету 2 мільярди 225 мільйонів гривень
Сьогодні, 17:36
На мосту у Луцьку сталася ДТП: рух ускладнений
Сьогодні, 17:08
Медіа