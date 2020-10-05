Як у Луцьку розвивається вид спорту з американських фільмів. ФОТО

Черлідинг ми звикли бачити в американських фільмах. Проте цей вид спорту розвивається і в Луцьку.Новий для міста вид спорту надзвичайно важко просувати, особливо враховуючи величезну кількість викликів сьогодення. Однак «Black Fox» у тісній взаємодії із ГО «Волинська федерація аеробіки та фітнесу» докладають максимум зусиль для того, щоб черлідинг у Луцьку став на ноги.Черлідерська команда «Black fox» існує вже півтора року. За цей час встигла виступити на футбольному турнірі «Кубок Єднання-2021», на більшості спортивних майданчиків Луцька, та на заходах від Волинського національного університету імені Лесі Українки.Неодноразово змогли здобути перші місця на черлідерських змаганнях всеукраїнського рівня та заполонити серця сотень вболівальників Луцька.Одна із найцікавіших співпраць, зі слів команди, була із футбольним клубом «Любарт», на матчах якого дівчата неодноразово запалювали публіку.За час розвитку команда зіштовхнулась із багатьма викликами. Першою перепоною на шляху черлідерок став коронавірус й дистанційні тренування. З послабленням карантинних обмежень команда повернулась до тренувань та виступів. Але незабаром діяльність знову поставили на вимушену паузу через початок повномасштабного вторгнення Росії в Україну.Після повернення до активної роботи команда вже встигла провести благодійний майстер-клас з черлідингу, всі зібрані кошти з якого дівчата передали на тепловізор 46 окремому батальйону 24 ОМБр ім. короля Данила., яка є одночасно тренеркою і учасницею команди, розповідає, що черлідинг – це мікс акробатики, гімнастики й танців зі своєю надзвичайною вибуховою енергетикою. Зазначає, що черлідинг можна умовно поділити на дві частини: спортивна і шоу.Спортивна – це змагання, спортивні збори, націленість на перші місця і звання (у черлідингу можна стати й кандидатом, і майстром спорту). Тут на перше місце стає набір обов’язкових елементів та рухів, відповідна музика, костюми. Все має бути «по методичці».Шоу-частина – це вже те, що всі ми звикли називати «група підтримки» на змаганнях баскетбольних, футбольних, волейбольних команд. Тут головна умова – яскравість, динамічність і емоція. Дівчата мають вийти на сцену і до останніх секунд виступу заволодіти увагою вболівальників, підняти бойовий дух команд, зарядити позитивом.