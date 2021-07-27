На Волині у власність громади передали акумулюючий басейн, вартістю понад 71 мільйон

На Волині у власність громади передали акумулюючий басейн, вартістю понад 71 мільйон
За втручання прокуратури у власність громади на Камінь-Каширщині передано майно вартістю понад 71 мільйон гривень.

Про це повідомили у пресслужбі обласної прокуратури.

На виконання рішення Маневицького районного суду, яким задоволено позов Камінь-Каширської окружної прокуратури в інтересах держави, у власність Прилісненської територіальної громади Камінь-Каширського району передано майно вартістю понад 71 мільйон гривень.

Прокурори з`ясували, що на території села Городок знаходиться безхазяйне нерухоме майно – гідротехнічна споруда (акумулюючий басейн), який у 2020 році був взятий на облік сільською радою, проте не переданий у власність громади.

Відсутність власника призводила до руйнації майна.

Окрім того, громада була позбавлена можливості ефективно використовувати гідротехнічну споруду для задоволення державних та суспільних потреб.

Втрутившись у ситуацію, прокурори у суді домоглися передачі об’єкта нерухомості у комунальну власність.

Наразі відомості про власника внесені у Державний реєстр речових прав на нерухоме майно.


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Теги: Громада, Волинь, прокуратура, басейн
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