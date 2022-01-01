Волинська митниця за жовтень перерахувала до держбюджету 2 мільярди 225 мільйонів гривень
Сьогодні, 17:36
У жовтні 2022 року платниками податків із зони діяльності Волинської митниці перераховано до Державного бюджету 2 мільярди 225 мільйонів гривень. У структурі митних платежів ПДВ становило 80,8 відсотків.
Про це повідомили у пресслужбі Волинської митниці.
У розрізі діючих митних постів Волинської митниці платежі склали:
✔️Митний пост «Луцьк» - 1 млрд 16 млн грн або 46 відсотків;
✔️Митний пост «Ковель» - 628,4 млн грн або 28 відсотків;
✔️Митний пост «Ягодин» - 445,4 млн грн або 20 відсотків;
✔️Митний пост «Володимир-Волинський» - 132 млн грн або 5,9 відсотків;
✔️Митний пост «Устилуг» - 3 млн грн або 0.1 відсотка.
Крім того, додаткові надходження у сумі 59,9 млн грн забезпечено за рахунок належного контролю з боку митниці вартості імпортованих товарів, країни їхнього походження чи класифікації згідно з УКТ ЗЕД.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у пресслужбі Волинської митниці.
У розрізі діючих митних постів Волинської митниці платежі склали:
✔️Митний пост «Луцьк» - 1 млрд 16 млн грн або 46 відсотків;
✔️Митний пост «Ковель» - 628,4 млн грн або 28 відсотків;
✔️Митний пост «Ягодин» - 445,4 млн грн або 20 відсотків;
✔️Митний пост «Володимир-Волинський» - 132 млн грн або 5,9 відсотків;
✔️Митний пост «Устилуг» - 3 млн грн або 0.1 відсотка.
Крім того, додаткові надходження у сумі 59,9 млн грн забезпечено за рахунок належного контролю з боку митниці вартості імпортованих товарів, країни їхнього походження чи класифікації згідно з УКТ ЗЕД.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
На Волині у власність громади передали акумулюючий басейн, вартістю понад 71 мільйон
Сьогодні, 17:47
Волинська митниця за жовтень перерахувала до держбюджету 2 мільярди 225 мільйонів гривень
Сьогодні, 17:36
На мосту у Луцьку сталася ДТП: рух ускладнений
Сьогодні, 17:08
Медіа