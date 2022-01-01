Волинська митниця за жовтень перерахувала до держбюджету 2 мільярди 225 мільйонів гривень

Волинська митниця за жовтень перерахувала до держбюджету 2 мільярди 225 мільйонів гривень
У жовтні 2022 року платниками податків із зони діяльності Волинської митниці перераховано до Державного бюджету 2 мільярди 225 мільйонів гривень. У структурі митних платежів ПДВ становило 80,8 відсотків.

Про це повідомили у пресслужбі Волинської митниці.

У розрізі діючих митних постів Волинської митниці платежі склали:

✔️Митний пост «Луцьк» - 1 млрд 16 млн грн або 46 відсотків;

✔️Митний пост «Ковель» - 628,4 млн грн або 28 відсотків;

✔️Митний пост «Ягодин» - 445,4 млн грн або 20 відсотків;

✔️Митний пост «Володимир-Волинський» - 132 млн грн або 5,9 відсотків;

✔️Митний пост «Устилуг» - 3 млн грн або 0.1 відсотка.

Крім того, додаткові надходження у сумі 59,9 млн грн забезпечено за рахунок належного контролю з боку митниці вартості імпортованих товарів, країни їхнього походження чи класифікації згідно з УКТ ЗЕД.

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Теги: Волинська митниця
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