Волинська митниця за жовтень перерахувала до держбюджету 2 мільярди 225 мільйонів гривень

У жовтні 2022 року платниками податків із зони діяльності Волинської митниці перераховано до Державного бюджету 2 мільярди 225 мільйонів гривень. У структурі митних платежів ПДВ становило 80,8 відсотків.Про це повідомили у пресслужбі Волинської митниці.У розрізі діючих митних постів Волинської митниці платежі склали:✔️Митний пост «Луцьк» - 1 млрд 16 млн грн або 46 відсотків;✔️Митний пост «Ковель» - 628,4 млн грн або 28 відсотків;✔️Митний пост «Ягодин» - 445,4 млн грн або 20 відсотків;✔️Митний пост «Володимир-Волинський» - 132 млн грн або 5,9 відсотків;✔️Митний пост «Устилуг» - 3 млн грн або 0.1 відсотка.Крім того, додаткові надходження у сумі 59,9 млн грн забезпечено за рахунок належного контролю з боку митниці вартості імпортованих товарів, країни їхнього походження чи класифікації згідно з УКТ ЗЕД.