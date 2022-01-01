Жителів прикордоння Чернігівщини закликають переселитися вглиб України
Сьогодні, 18:20
Мешканців прикордонних населених пунктів Чернігівської області закликають переїхати вглиб області через обстріли з боку російських окупантів.
Про це пише УНІАН з посиланням на голову Чернігівської ОВА Вʼячеслава Чауса.
Протягом минулого тижня на території області зафіксовано 234 "приходи". При цьому тижнем раніше їх було 87.
"Дав завдання начальникам РВА активізувати роботу з місцевим самоврядуванням та мешканцями прикордонних населених пунктів щодо можливих варіантів переїзду з потенційно вразливої території. Практику такого переселення вже маємо в Новгород-Сіверському районі", – наголосив Чаус.
Бої на Чернігівщині розпочалися з першого дня вторгення Росії в Україну. Згодом російські війська окупували Чернігів.
2 квітня 2022 року ЗСУ повідомили про звільнення Чернігова від окупантів, згодом було звільнено й область. За час окупації сам Чернігів було зруйновано на 70%.
Росіяни продовжують обстрілювати прикордонні населені пункти області. Голова Чернігівської ОВА Вʼячеслав Чаус в інтервʼю УНІАН розповів, що з часу повномасштабного вторгнення в Україну на Чернігівщині була лише одна доба, коли прикордонні громади не обстрілювали з САУ чи мінометів.
Попри звільнення Чернігівщини, чотири громади в регіоні продовжують належати до зони бойових дій – це Городнянська, Семенівська, Сновська і Новгород-Сіверська.
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Про це пише УНІАН з посиланням на голову Чернігівської ОВА Вʼячеслава Чауса.
Протягом минулого тижня на території області зафіксовано 234 "приходи". При цьому тижнем раніше їх було 87.
"Дав завдання начальникам РВА активізувати роботу з місцевим самоврядуванням та мешканцями прикордонних населених пунктів щодо можливих варіантів переїзду з потенційно вразливої території. Практику такого переселення вже маємо в Новгород-Сіверському районі", – наголосив Чаус.
Бої на Чернігівщині розпочалися з першого дня вторгення Росії в Україну. Згодом російські війська окупували Чернігів.
2 квітня 2022 року ЗСУ повідомили про звільнення Чернігова від окупантів, згодом було звільнено й область. За час окупації сам Чернігів було зруйновано на 70%.
Росіяни продовжують обстрілювати прикордонні населені пункти області. Голова Чернігівської ОВА Вʼячеслав Чаус в інтервʼю УНІАН розповів, що з часу повномасштабного вторгнення в Україну на Чернігівщині була лише одна доба, коли прикордонні громади не обстрілювали з САУ чи мінометів.
Попри звільнення Чернігівщини, чотири громади в регіоні продовжують належати до зони бойових дій – це Городнянська, Семенівська, Сновська і Новгород-Сіверська.
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