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Жителів прикордоння Чернігівщини закликають переселитися вглиб України

Жителів прикордоння Чернігівщини закликають переселитися вглиб України
Мешканців прикордонних населених пунктів Чернігівської області закликають переїхати вглиб області через обстріли з боку російських окупантів.

Про це пише УНІАН з посиланням на голову Чернігівської ОВА Вʼячеслава Чауса.

Протягом минулого тижня на території області зафіксовано 234 "приходи". При цьому тижнем раніше їх було 87.

"Дав завдання начальникам РВА активізувати роботу з місцевим самоврядуванням та мешканцями прикордонних населених пунктів щодо можливих варіантів переїзду з потенційно вразливої території. Практику такого переселення вже маємо в Новгород-Сіверському районі", – наголосив Чаус.

Бої на Чернігівщині розпочалися з першого дня вторгення Росії в Україну. Згодом російські війська окупували Чернігів.

2 квітня 2022 року ЗСУ повідомили про звільнення Чернігова від окупантів, згодом було звільнено й область. За час окупації сам Чернігів було зруйновано на 70%.

Росіяни продовжують обстрілювати прикордонні населені пункти області. Голова Чернігівської ОВА Вʼячеслав Чаус в інтервʼю УНІАН розповів, що з часу повномасштабного вторгнення в Україну на Чернігівщині була лише одна доба, коли прикордонні громади не обстрілювали з САУ чи мінометів.

Попри звільнення Чернігівщини, чотири громади в регіоні продовжують належати до зони бойових дій – це Городнянська, Семенівська, Сновська і Новгород-Сіверська.

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Теги: Росія, Україна, війна
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