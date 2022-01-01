9 листопада значна частина Луцька знову залишиться без світла

9 листопада значна частина Луцька знову залишиться без світла
У середу, 9 листопада, з 9:00 до 14:00 електропостачання буде припинено у значній частині міста Луцька. А саме: в районі Вишкова, на вулицях Єршова, Конякіна, Гордіюк, Ківерцівській, Соборності, Теремнівській, Кравчука, Молоді, Рівненська, Відродження, Грушевського та прилеглих.

Про це повідомив голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко.

Також у цей час вимкнення електроенергії буде у селах Липини, Струмівка, Новостав та Голишів.

Окрім того, 9 листопада 2022 року з 9:00 до 21:00 не буде світла в наступних населених пунктах: с. Сапогів, с. Бодячів, с. Гаразджа, с. Лище, с. Новокотів, с. Романів, с. Ботин, с. Верхівка, с. Піддубці, с. Підгайці, с. Крупа, с. Воротнів, с. Борохів, с. Вишнів, с. Прилуцьке, с. Жабка, с. Дачне, с. Діброва, с. Веснянка, с. Олександрія, с. Звірів, с. Муравище, с. Сокиричі, с. Дідовичі, с. Заброди, с. Конопелька, с. Звози, с. Суськ, с. Словатичі, с. Славне, с. Завітне, с. Озеро, с. Гайове та у м. Ківерці: вул. Воровського, Козацька, Чайкіної, Європейська, Мєдвєдєва, Мічуріна, Луцька, Свободи та прилеглі.

«Волиньобленерго» нагадує, що на час припинення електропостачання потрібно вимкнути з розеток енергоємні прилади – пральні машини, чайники, бойлери, електроплити, мікрохвильовки.

Після того як електропостачання відновили, не вмикати одночасно всі енергоємні прилади: вмикайте їх по черзі через 15–20 хв після подачі напруги.

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Теги: Луцьк, світло
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