Кількість загиблих від ракетного удару по Вільнянську на Запоріжжі зросла до 9
Сьогодні, 10:20
У Вільнянську Запорізької області продовжують шукати людей під завалами. Наразі кількість жертв зросла до 9.
Про це повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.
На місці удару все ще тривають аварійно-рятувальні роботи. У будинку, в який влучила російська ракета, проживали чотири родини — щонайменше 8 людей.
У ДСНС розповідали, що робота рятувальників не зупинялася навіть уночі. Для забезпечення належної видимості місць руйнувань співробітники вирішили встановити освітлювальні башти.
Загалом унаслідок ракетного удару по Вільнянську, який стався у ніч проти 17 листопада, зафіксували влучання трьох ракет, через що було зруйновано зокрема двоповерховий будинок.
Росія регулярно обстрілює підконтрольні Києву населені пункти Запорізької області, які розташовані неподалік від лінії зіткнення. Наприклад, у ніч проти 15 листопада окупанти вдарили по передмістю Запоріжжя.
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Про це повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.
На місці удару все ще тривають аварійно-рятувальні роботи. У будинку, в який влучила російська ракета, проживали чотири родини — щонайменше 8 людей.
У ДСНС розповідали, що робота рятувальників не зупинялася навіть уночі. Для забезпечення належної видимості місць руйнувань співробітники вирішили встановити освітлювальні башти.
Загалом унаслідок ракетного удару по Вільнянську, який стався у ніч проти 17 листопада, зафіксували влучання трьох ракет, через що було зруйновано зокрема двоповерховий будинок.
Росія регулярно обстрілює підконтрольні Києву населені пункти Запорізької області, які розташовані неподалік від лінії зіткнення. Наприклад, у ніч проти 15 листопада окупанти вдарили по передмістю Запоріжжя.
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