Генштаб оцінив готовність військ Білорусі самостійно вторгнутися в Україну

Генштаб оцінив готовність військ Білорусі самостійно вторгнутися в Україну
Готовність військ Білорусі самостійно вторгнутися в Україну оцінюється як низька. Оскільки серед солдатів РБ спостерігається небажання брати участь у так званій "спецоперації".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексія Громова під час брифінгу.

Він зазначив, що військовим керівництвом Республіки Білорусь прийнято рішення продовжити до 28 листопада перевірку бойової готовності національних Збройних сил, у тому числі із залученням груп офіцерів ЗС РФ.

"Хочу зазначити, що така перевірка триває з травня поточного року. При цьому готовність Збройних сил Білорусі вести самостійні наступальні дії оцінюється як низька. Морально-психологічний стан вважається низьким через відмову брати участь в так званій "спецоперації", а також у війні з Україною", - заявив Громов.

Нагадаємо, сьогодні, 24 листопада, ЗСУ звернулися до білорусів з попередженням: російські спецслужби готують провокації на об'єктах критичної інфраструктури Білорусі, аби втягнути її військових у війну проти України.

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Теги: Росія, Україна, війна
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