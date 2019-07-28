Нардепа Волинця оголосили у розшук

Михайла Волинця.



Про це



"НАБУ розшукує народного депутата України IX скликання, підозрюваного у внесенні недостовірних відомостей до е-декларації за 2020 рік загалом на майже 1,79 млн грн", - йдеться у повідомленні.



НАБУ і САП повідомили Волинцю про підозру 17 листопада.



Наразі Волинець досить активно свторює дописи на своїй сторінці у Facebook, але на запит УП прокоментувати рішення НАБУ не відповів.



Підозра Волинцю була вручена в рамках кримінального провадження, яке в НАБУ розпочали після виходу розслідування "Схем" (Радіо Свобода) у квітні 2021 року. Журналісти з’ясували, що Волинець користується позашляховиком Toyota Highlander, який не відобразив у декларації. Як встановили журналісти, автівка була зареєстрована на сина народного депутата – Андрія Волинця.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Національне антикорупційне бюро оголосило в розшук народного депутат від фракції "Батьківщина", голову Незалежної профспілки гірників УкраїниПро це повідомляє пресслужба НАБУ."НАБУ розшукує народного депутата України IX скликання, підозрюваного у внесенні недостовірних відомостей до е-декларації за 2020 рік загалом на майже 1,79 млн грн", - йдеться у повідомленні.НАБУ і САП повідомили Волинцю про підозру 17 листопада.Наразі Волинець досить активно свторює дописи на своїй сторінці у Facebook, але на запит УП прокоментувати рішення НАБУ не відповів.Підозра Волинцю була вручена в рамках кримінального провадження, яке в НАБУ розпочали після виходу розслідування "Схем" (Радіо Свобода) у квітні 2021 року. Журналісти з’ясували, що Волинець користується позашляховиком Toyota Highlander, який не відобразив у декларації. Як встановили журналісти, автівка була зареєстрована на сина народного депутата –

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