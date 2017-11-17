Після блекауту ПриватБанк дозволив знімати до 20 000 готівки
Сьогодні, 13:17
ПриватБанк збільшив ліміт на видачу готівки у своїх банкоматах до 20 000 гривень. Це сталося після масштабного виключення світла 23 листопада.
Про це повідомила пресслужба банку.
Максимальну суму 20 000 гривень клієнт банку може зняти за одну операцію, яку можна здійснювати раз на 3 години.
На сьогодні у мережі ПриватБанку працюють понад 5 000 банкоматів у всіх регіонах України. При відключеннях світла забезпечують безперебійну роботу програми Приват24 та Приват24 для бізнесу, а також процесингу та системи безготівкових розрахунків завдяки перенесенню цифрових потужностей у хмару.
Під час аварійних відключень електроенергії для отримання послуг клієнти можуть звернутись до найближчого чергового відділення, що буде працювати у окремому режимі.
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Про це повідомила пресслужба банку.
Максимальну суму 20 000 гривень клієнт банку може зняти за одну операцію, яку можна здійснювати раз на 3 години.
На сьогодні у мережі ПриватБанку працюють понад 5 000 банкоматів у всіх регіонах України. При відключеннях світла забезпечують безперебійну роботу програми Приват24 та Приват24 для бізнесу, а також процесингу та системи безготівкових розрахунків завдяки перенесенню цифрових потужностей у хмару.
Під час аварійних відключень електроенергії для отримання послуг клієнти можуть звернутись до найближчого чергового відділення, що буде працювати у окремому режимі.
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