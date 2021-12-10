Зі скандальної вечірки у луцькому клубі Versailles бійцям передали 15 тисяч гривень





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"Нам спільно з закладом Versailles вдалось зібрати та передати хлопцям в БО "Благодійний фонд Любарт" 15 000 гривень. Кошти ми передали ще 18 листопада о 11 ранку, щоб вони як найшвидше змогли придбати ударно-розвідувальний безпілотний комплекс "PUNISHER", який буде допомагати нам перемогти", - написали організатори.



До слова, квитки заздалегідь продавали за 170 гривень, на касі у день події – за 200 гривень. Охочих там відпочити назбиралося більше, ніж 300 осіб.



Організатором вечірки був Віктор Церпіш - радник голови Луцької районної ради на громадських засадах, якого звільнили на наступний день.



«Таке рішення викликане обурливою поведінкою Віктора Церпіша в час війни», – написали на сторінці Луцької районної ради.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 17 листопада у нічному клубі Versailles влаштували вечірку із багатолюдною дискотекою до Дня студента. Сьогодні ж, 24 листопада, оприлюднили звіт так званого благодійного заходу.Про це розповіли організатори в соцмережі."Нам спільно з закладом Versailles вдалось зібрати та передати хлопцям в БО "Благодійний фонд Любарт" 15 000 гривень. Кошти ми передали ще 18 листопада о 11 ранку, щоб вони як найшвидше змогли придбати ударно-розвідувальний безпілотний комплекс "PUNISHER", який буде допомагати нам перемогти", - написали організатори.До слова, квитки заздалегідь продавали за 170 гривень, на касі у день події – за 200 гривень. Охочих там відпочити назбиралося більше, ніж 300 осіб.Організатором вечірки був- радник голови Луцької районної ради на громадських засадах, якого звільнили на наступний день.«Таке рішення викликане обурливою поведінкою Віктора Церпіша в час війни», – написали на сторінці Луцької районної ради.

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