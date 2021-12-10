Зі скандальної вечірки у луцькому клубі Versailles бійцям передали 15 тисяч гривень

Зі скандальної вечірки у луцькому клубі Versailles бійцям передали 15 тисяч гривень
17 листопада у нічному клубі Versailles влаштували вечірку із багатолюдною дискотекою до Дня студента. Сьогодні ж, 24 листопада, оприлюднили звіт так званого благодійного заходу.

Про це розповіли організатори в соцмережі.

"Нам спільно з закладом Versailles вдалось зібрати та передати хлопцям в БО "Благодійний фонд Любарт" 15 000 гривень. Кошти ми передали ще 18 листопада о 11 ранку, щоб вони як найшвидше змогли придбати ударно-розвідувальний безпілотний комплекс "PUNISHER", який буде допомагати нам перемогти", - написали організатори.

До слова, квитки заздалегідь продавали за 170 гривень, на касі у день події – за 200 гривень. Охочих там відпочити назбиралося більше, ніж 300 осіб.

Організатором вечірки був Віктор Церпіш - радник голови Луцької районної ради на громадських засадах, якого звільнили на наступний день.

«Таке рішення викликане обурливою поведінкою Віктора Церпіша в час війни», – написали на сторінці Луцької районної ради.




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Теги: Версаль, дискотека, вечірка, Луцьк
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Коментарі 1
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З 94 тис грн ця гнида передала аж 15 тис грн. Ну ну
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