На Волині через необережність горіли будинки. ФОТО





Про це



Горіла дерев’яна господарська будівля на вул. Механізаторів в смт Ратне Ковельського району. Рятувальники ліквідували пожежу, вогонь знищив покрівлю на площі 5 м2, пошкоджено перекриття на площі 30 м2.



Ймовірна причина пожежі: необережне поводження з вогнем невстановлених осіб.



Зранку загорівся дерев'яний житловий будинок на вул. Шкільна в с. Хобултова Володимирського району. Ймовірна причина загоряння – коротке замикання електромережі.



24 листопада о 01:32 надійшло повідомлення про пожежу господарської будівлі в с. Нова Вижва Ковельського району. На місце події прибуло відділення 16-ї ДПРЧ смт Стара Вижівка. Горіння ліквідували о 02:03.



Ймовірна причина пожежі: необережне поводження з вогнем невстановлених осіб.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Волинській області рятувальники ліквідували 3 пожежі будинків 23 листопада.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС на Волині.Горіла дерев’яна господарська будівля на вул. Механізаторів в смт Ратне Ковельського району. Рятувальники ліквідували пожежу, вогонь знищив покрівлю на площі 5 м2, пошкоджено перекриття на площі 30 м2.Ймовірна причина пожежі: необережне поводження з вогнем невстановлених осіб.Зранку загорівся дерев'яний житловий будинок на вул. Шкільна в с. Хобултова Володимирського району. Ймовірна причина загоряння – коротке замикання електромережі.24 листопада о 01:32 надійшло повідомлення про пожежу господарської будівлі в с. Нова Вижва Ковельського району. На місце події прибуло відділення 16-ї ДПРЧ смт Стара Вижівка. Горіння ліквідували о 02:03.Ймовірна причина пожежі: необережне поводження з вогнем невстановлених осіб.

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