На Волині через необережність горіли будинки. ФОТО

На Волині через необережність горіли будинки. ФОТО
У Волинській області рятувальники ліквідували 3 пожежі будинків 23 листопада.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС на Волині.

Горіла дерев’яна господарська будівля на вул. Механізаторів в смт Ратне Ковельського району. Рятувальники ліквідували пожежу, вогонь знищив покрівлю на площі 5 м2, пошкоджено перекриття на площі 30 м2.

Ймовірна причина пожежі: необережне поводження з вогнем невстановлених осіб.

Зранку загорівся дерев'яний житловий будинок на вул. Шкільна в с. Хобултова Володимирського району. Ймовірна причина загоряння – коротке замикання електромережі.

24 листопада о 01:32 надійшло повідомлення про пожежу господарської будівлі в с. Нова Вижва Ковельського району. На місце події прибуло відділення 16-ї ДПРЧ смт Стара Вижівка. Горіння ліквідували о 02:03.

Ймовірна причина пожежі: необережне поводження з вогнем невстановлених осіб.
На Волині через необережність горіли будинки. ФОТО
На Волині через необережність горіли будинки. ФОТО

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Теги: пожежі, будинки, Волинь
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