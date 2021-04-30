На Волині через необережність горіли будинки. ФОТО
Сьогодні, 11:21
У Волинській області рятувальники ліквідували 3 пожежі будинків 23 листопада.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС на Волині.
Горіла дерев’яна господарська будівля на вул. Механізаторів в смт Ратне Ковельського району. Рятувальники ліквідували пожежу, вогонь знищив покрівлю на площі 5 м2, пошкоджено перекриття на площі 30 м2.
Ймовірна причина пожежі: необережне поводження з вогнем невстановлених осіб.
Зранку загорівся дерев'яний житловий будинок на вул. Шкільна в с. Хобултова Володимирського району. Ймовірна причина загоряння – коротке замикання електромережі.
24 листопада о 01:32 надійшло повідомлення про пожежу господарської будівлі в с. Нова Вижва Ковельського району. На місце події прибуло відділення 16-ї ДПРЧ смт Стара Вижівка. Горіння ліквідували о 02:03.
Ймовірна причина пожежі: необережне поводження з вогнем невстановлених осіб.
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Про це повідомили у пресслужбі ДСНС на Волині.
Горіла дерев’яна господарська будівля на вул. Механізаторів в смт Ратне Ковельського району. Рятувальники ліквідували пожежу, вогонь знищив покрівлю на площі 5 м2, пошкоджено перекриття на площі 30 м2.
Ймовірна причина пожежі: необережне поводження з вогнем невстановлених осіб.
Зранку загорівся дерев'яний житловий будинок на вул. Шкільна в с. Хобултова Володимирського району. Ймовірна причина загоряння – коротке замикання електромережі.
24 листопада о 01:32 надійшло повідомлення про пожежу господарської будівлі в с. Нова Вижва Ковельського району. На місце події прибуло відділення 16-ї ДПРЧ смт Стара Вижівка. Горіння ліквідували о 02:03.
Ймовірна причина пожежі: необережне поводження з вогнем невстановлених осіб.
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