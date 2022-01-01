Представники УПЦ МП не віддають статут: у селі на Любомльщині чергуватимуть біля церкви. ФОТО





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Нагадаємо, 26-го листопада у селі Олеськ представники УПЦ МП зірвали пломби на Свято-Духівському храмі, та за словами місцевих, винесли звідти сейф із близько 100 тисячами грн. Церква стояла опечатаною пів року після зборів 26-го травня, на яких більшість парафіян вирішили перейти до ПЦУ.



Тоді одразу нову релігійну громаду зареєстрували у Володимир-Волинській єпархії. Священник на сторону більшості не став і лишився з прибічниками московського патріархату.







З того часу храм був зачинений. Священником новоствореної громади став отець Богдан, який навчається на 4-му курсі духовної академії.



Парафіяни кажуть, що ним задоволені, він об’єднав людей. Представники обох громад молилися на подвір’ї церкви почергово, з 8-ої до 11-ої парафіяни ПЦУ (яких приходило 70-100 осіб, а на свята – 200), далі – УПЦ МП (до 40 осіб). Віряни ПЦУ, кажуть, що їм не давали до кінця спокійно провести службу прихильники московського патріархату, які приходили раніше, перекрикували їх, обзивали лайливими словами, погано відгукувались про нового священника.



Представники ПЦУ кажуть, що досі не можуть добитися справедливості, офіційно зареєструвати релігійну громаду в обладміністрації, оскільки їм не віддали статут. Колишній священник, який лишився в УПЦ, каже, що його немає. Потім його ніби-то показали здалеку, люди кажуть, що він підроблений, оскільки зблизька його не бачили.



Після суботніх подій, колишній священник із села поїхав, хоча там проживає, вдома його не було, боїться людського осуду. Щоб унеможливити подальших крадіжок, люди організували чергування біля храму, вдень його охоронятимуть жінки, вночі – чоловіки.



За словами мешканців, староста села Андрій Ягодинець їм не допомагає, він є прихильником московського патріархату. Хоча сам посадовець з цими словами не погоджується. У коментарі журналістам він зазначив, що намагається зайняти нейтральну позицію і хоче, щоб церква була єдиною.



Парафіяни просять допомоги, бо не можуть зареєструвати документи про створення релігійної громади без статуту уже 6 місяців. Проте здаватись вони не збираються і будуть боротися за українську церкву стояти до кінця. Буг слідкуватиме за розвитком події у селі Олеськ.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 28-го листопада релігійна громада ПЦУ вже третій день підряд збиралася біля храму в селі Олеськ колишнього Любомльського, нині Ковельського району, щоб вберегти його від чергової крадіжки.Про це пише БУГ Нагадаємо, 26-го листопада у селі Олеськ представники УПЦ МП зірвали пломби на Свято-Духівському храмі, та за словами місцевих, винесли звідти сейф із близько 100 тисячами грн. Церква стояла опечатаною пів року після зборів 26-го травня, на яких більшість парафіян вирішили перейти до ПЦУ.Тоді одразу нову релігійну громаду зареєстрували у Володимир-Волинській єпархії. Священник на сторону більшості не став і лишився з прибічниками московського патріархату.З того часу храм був зачинений. Священником новоствореної громади став отець, який навчається на 4-му курсі духовної академії.Парафіяни кажуть, що ним задоволені, він об’єднав людей. Представники обох громад молилися на подвір’ї церкви почергово, з 8-ої до 11-ої парафіяни ПЦУ (яких приходило 70-100 осіб, а на свята – 200), далі – УПЦ МП (до 40 осіб). Віряни ПЦУ, кажуть, що їм не давали до кінця спокійно провести службу прихильники московського патріархату, які приходили раніше, перекрикували їх, обзивали лайливими словами, погано відгукувались про нового священника.Представники ПЦУ кажуть, що досі не можуть добитися справедливості, офіційно зареєструвати релігійну громаду в обладміністрації, оскільки їм не віддали статут. Колишній священник, який лишився в УПЦ, каже, що його немає. Потім його ніби-то показали здалеку, люди кажуть, що він підроблений, оскільки зблизька його не бачили.Після суботніх подій, колишній священник із села поїхав, хоча там проживає, вдома його не було, боїться людського осуду. Щоб унеможливити подальших крадіжок, люди організували чергування біля храму, вдень його охоронятимуть жінки, вночі – чоловіки.За словами мешканців, староста селаїм не допомагає, він є прихильником московського патріархату. Хоча сам посадовець з цими словами не погоджується. У коментарі журналістам він зазначив, що намагається зайняти нейтральну позицію і хоче, щоб церква була єдиною.Парафіяни просять допомоги, бо не можуть зареєструвати документи про створення релігійної громади без статуту уже 6 місяців. Проте здаватись вони не збираються і будуть боротися за українську церкву стояти до кінця. Буг слідкуватиме за розвитком події у селі Олеськ.

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