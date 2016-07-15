На Набережній у Луцьку сталася ДТП з потерпілими. ВІДЕО
Сьогодні, 17:58
У Луцьку на вулиці Набережна сталася аварія з потерпілими.
Про це пише ВСН.
Відомо, що ДТП сталася 30 листопада у післяобідню пору.
На відео очевидців видно, що на дорозі лежить людина.
У пресслужбі поліції Волині підтвердили факт ДТП.
Усі деталі - згодом.
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Про це пише ВСН.
Відомо, що ДТП сталася 30 листопада у післяобідню пору.
На відео очевидців видно, що на дорозі лежить людина.
У пресслужбі поліції Волині підтвердили факт ДТП.
Усі деталі - згодом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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