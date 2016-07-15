На Набережній у Луцьку сталася ДТП з потерпілими. ВІДЕО





Про це пише



Відомо, що ДТП сталася 30 листопада у післяобідню пору.



На відео очевидців видно, що на дорозі лежить людина.



У пресслужбі поліції Волині підтвердили факт ДТП.



Усі деталі - згодом.





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