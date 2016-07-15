На Набережній у Луцьку сталася ДТП з потерпілими. ВІДЕО

На Набережній у Луцьку сталася ДТП з потерпілими. ВІДЕО
У Луцьку на вулиці Набережна сталася аварія з потерпілими.

Про це пише ВСН.

Відомо, що ДТП сталася 30 листопада у післяобідню пору.

На відео очевидців видно, що на дорозі лежить людина.

У пресслужбі поліції Волині підтвердили факт ДТП.

Усі деталі - згодом.


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Теги: ДТП, Набережна, Луцьк
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