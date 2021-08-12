Інтернет від Starlink: як підключити і скільки коштує









Що таке Starlink



Це глобальна супутникова система, призначена для доступу до інтернету у важкодоступних куточках Землі. Головною ідеєю заявлено доступ до високошвидкісного Інтернету абсолютно з будь-якого місця. Проект реалізовано компанією SpaceX американського мільярдера Ілона Маска.



Доступ до глобальної мережі забезпечується завдяки тисячам міні-супутників. З 2020 року компанія почала надавати послуги на комерційній основі.



Як підключити



Для доступу в інтернет потрібен спеціальний термінал та роутер. Перший - для зв'язку з супутником, другий - для роздачі інтернету через Wi-Fi на інші пристрої. Термінали поставляються з інструкцією до встановлення, налаштування та взаємодії.



Термінал має вигляд супутникової антени, його необхідно встановити на відкритій місцевості якнайвище, закріпити на штативі, підключити до електричної мережі, а також до роутера за допомогою комплектного кабелю. Далі треба скачати програму Starlink з Google Play або App Store на смартфон і, дотримуючись інструкцій, підключитися до інтернету.



Фактично треба лише створити свою мережу Wi-Fi, придумати назву і пароль, а також підв'язати кредитну картку для оплати. Іноді термінали доставляють до України з уже створеною мережею Wi-Fi - для її скидання треба кілька разів поспіль від'єднати термінал від розетки з інтервалом 2-3 секунди.



Яка швидкість інтернету



Швидкість залежить від обраного пакета. Starlink Basic пропонує доступ до інтернету на швидкості 50-250 Мбіт/сек, Starlink Premium - 150-500 Мбіт/сек.



Скільки коштує



Стандартний пакет супутникового інтернету від Starlink коштує 110 доларів на місяць. Однак для України влітку був доступний пільговий пакет з абонентською платою у 60 доларів. Крім того, треба було придбати комплект обладнання за 599 доларів.



Але вже з 29 грудня цінова політика зміниться. Компанія попередила користувачів в Україні, що абонплата для приватних осіб подорожчає до 75 доларів , а термінал та роутер - до 700 доларів.



Також при покупці треба заплатити 50 доларів за доставку. Раніше такого платежу для українців не було.



Як придбати Starlink



Замовити обладнання можна на офіційному сайті



Українці зазвичай замовляють Starlink до найближчих сусідніх країн. На сайті треба вказати місце доставки, після чого система сама перевірить, чи є можливість доставити роутер і термінал.



Наприклад, "Нова пошта" пропонує послуги доставки з логістичного складу Jelenia Gora у Польщі. Після внесення цих даних потрібно внести депозит у сумі 60 доларів і чекати на лист від Starlink зі схваленням замовлення.



Як правило, доставка займає 2-3 тижні. Зазначимо, що транспортування до України не входить у вартість, як і митні платежі. Днями прем'єр-міністр Денис Шмигаль анонсував скасування ввізного мита та ПДВ для обладнання Starlink.



Зазначимо, можна заощадити, купивши обладнання, що було у використанні. Але в цьому випадку головне отримати доступ до облікового запису до безпосереднього придбання терміналу. Після цього рекомендується змінити пароль до аккаунту.

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