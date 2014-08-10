Окупанти обстріляли лікарню у Сумській області: загинув підліток. ФОТО

Окупанти обстріляли лікарню у Сумській області: загинув підліток. ФОТО
Вранці 30 листопада російські війська завдали удару по лікарні у Білопільській громаді Сумської області. Внаслідок обстрілу загинув підліток.

Про це повідомляє у Telegram заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

"Вранці росіяни обстріляли лікарню в Білопіллі. Загинув підліток. Пошкоджено поряд розташовані будинки, автомобілі", - розповів він.
Окупанти обстріляли лікарню у Сумській області: загинув підліток. ФОТО

За словами Тимошенко, лише за останню добу окупанти здійснили 158 артилерійських та 28 мінометних обстрілів Сумської області. Він уточнив, що під прицілом ворога залишаються прикордонні території та населені пункти регіону.
Окупанти обстріляли лікарню у Сумській області: загинув підліток. ФОТО

Внаслідок цих обстрілів пошкоджено приватні будинки, лінії електропередач, зерносклади, сільськогосподарська техніка, приватні автомобілі та адміністративні будівлі. Жертв, на щастя, немає.
Окупанти обстріляли лікарню у Сумській області: загинув підліток. ФОТО
Окупанти обстріляли лікарню у Сумській області: загинув підліток. ФОТО

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Теги: загинув підліток, Сумська область
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