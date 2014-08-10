Окупанти обстріляли лікарню у Сумській області: загинув підліток. ФОТО





Про це повідомляє у Telegram заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.



"Вранці росіяни обстріляли лікарню в Білопіллі. Загинув підліток. Пошкоджено поряд розташовані будинки, автомобілі", - розповів він.



За словами Тимошенко, лише за останню добу окупанти здійснили 158 артилерійських та 28 мінометних обстрілів Сумської області. Він уточнив, що під прицілом ворога залишаються прикордонні території та населені пункти регіону.



Внаслідок цих обстрілів пошкоджено приватні будинки, лінії електропередач, зерносклади, сільськогосподарська техніка, приватні автомобілі та адміністративні будівлі. Жертв, на щастя, немає.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Вранці 30 листопада російські війська завдали удару по лікарні у Білопільській громаді Сумської області. Внаслідок обстрілу загинув підліток.Про це повідомляє у Telegram заступник голови Офісу президента"Вранці росіяни обстріляли лікарню в Білопіллі. Загинув підліток. Пошкоджено поряд розташовані будинки, автомобілі", - розповів він.За словами Тимошенко, лише за останню добу окупанти здійснили 158 артилерійських та 28 мінометних обстрілів Сумської області. Він уточнив, що під прицілом ворога залишаються прикордонні території та населені пункти регіону.Внаслідок цих обстрілів пошкоджено приватні будинки, лінії електропередач, зерносклади, сільськогосподарська техніка, приватні автомобілі та адміністративні будівлі. Жертв, на щастя, немає.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію