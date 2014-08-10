Окупанти обстріляли лікарню у Сумській області: загинув підліток. ФОТО
Сьогодні, 13:55
Вранці 30 листопада російські війська завдали удару по лікарні у Білопільській громаді Сумської області. Внаслідок обстрілу загинув підліток.
Про це повідомляє у Telegram заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.
"Вранці росіяни обстріляли лікарню в Білопіллі. Загинув підліток. Пошкоджено поряд розташовані будинки, автомобілі", - розповів він.
За словами Тимошенко, лише за останню добу окупанти здійснили 158 артилерійських та 28 мінометних обстрілів Сумської області. Він уточнив, що під прицілом ворога залишаються прикордонні території та населені пункти регіону.
Внаслідок цих обстрілів пошкоджено приватні будинки, лінії електропередач, зерносклади, сільськогосподарська техніка, приватні автомобілі та адміністративні будівлі. Жертв, на щастя, немає.
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Про це повідомляє у Telegram заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.
"Вранці росіяни обстріляли лікарню в Білопіллі. Загинув підліток. Пошкоджено поряд розташовані будинки, автомобілі", - розповів він.
За словами Тимошенко, лише за останню добу окупанти здійснили 158 артилерійських та 28 мінометних обстрілів Сумської області. Він уточнив, що під прицілом ворога залишаються прикордонні території та населені пункти регіону.
Внаслідок цих обстрілів пошкоджено приватні будинки, лінії електропередач, зерносклади, сільськогосподарська техніка, приватні автомобілі та адміністративні будівлі. Жертв, на щастя, немає.
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