Як зберегти продукти без електрики: поради МОЗ





Про це



«В умовах повномасштабної війни та збройної агресії Росії в Україні продовжуються віялові та аварійні відключення електроенергії. Тож як ніколи стало актуальним питання, як зберігати харчові продукти у таких умовах», – йдеться у дописі.



Поради щодо зберігання продуктів:



- У холодильнику має бути температура +4°С або нижче, у морозильній камері – не вище -4°С.



- Заморожуйте контейнери з водою, щоб зберегти температуру вашої їжі при температурі 4° С або нижче, якщо вам доведеться діставати продукти з холодильника. За можливостю придбайте сухий або блоковий лід.



- Якщо вже електроенергію відключили, тримайте дверцята холодильника та морозильної камери закритими, адже в такому випадку продукти залишаються безпечними до 4 годин у холодильнику, 48 годин у повній морозилці, 24 годин у напівпорожній морозилці. Якщо електроенергія відключена більше ніж 4 години, помістіть лід до продуктів у холодильну камеру.



- Ніколи не пробуйте їжу на смак, щоби перевірити її безпечність.



- Якщо маєте сумніви, викиньте її. Викидайте будь-яку їжу з незвичним запахом, кольором чи текстурою.



- Перевіряйте температуру продуктів, які зберігаються в морозильнику або холодильнику з додатковим джерелом холоду. Ви можете безпечно заморозити або приготувати заморожені продукти, які ще містять льодові кристали або мають температуру 4°С або нижче.



- Спробуйте заздалегідь зробити запас харчових продуктів, які не вимагають особливих умов зберігання (хліб, печиво, бублики, консерви тощо). При цьому віддавайте перевагу харчовим продуктам із мінімальною кількістю солі (рекомендується не більше 0,3 г солі на 100 г продукту) та цукру (не більше 10 г на 100 г продукту).



- Намагайтеся готувати страви у невеликій кількості, щоб не зберігати їх довго.



- Купуючи харчові продукти, надавайте перевагу тим, що найменше втрачають якість без холодильника.



У МОЗ додали, що продукти можна зберігати у термосумці, льоху, підвалі чи на балконі, якщо за вікном мінусова температура.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Міністерство охорони здоров'я порадило, як зберігати продукти при відключенні світла та непрацюючих холодильниках.Про це пише МОЗ у фейсбуці.«В умовах повномасштабної війни та збройної агресії Росії в Україні продовжуються віялові та аварійні відключення електроенергії. Тож як ніколи стало актуальним питання, як зберігати харчові продукти у таких умовах», – йдеться у дописі.- У холодильнику має бути температура +4°С або нижче, у морозильній камері – не вище -4°С.- Заморожуйте контейнери з водою, щоб зберегти температуру вашої їжі при температурі 4° С або нижче, якщо вам доведеться діставати продукти з холодильника. За можливостю придбайте сухий або блоковий лід.- Якщо вже електроенергію відключили, тримайте дверцята холодильника та морозильної камери закритими, адже в такому випадку продукти залишаються безпечними до 4 годин у холодильнику, 48 годин у повній морозилці, 24 годин у напівпорожній морозилці. Якщо електроенергія відключена більше ніж 4 години, помістіть лід до продуктів у холодильну камеру.- Ніколи не пробуйте їжу на смак, щоби перевірити її безпечність.- Якщо маєте сумніви, викиньте її. Викидайте будь-яку їжу з незвичним запахом, кольором чи текстурою.- Перевіряйте температуру продуктів, які зберігаються в морозильнику або холодильнику з додатковим джерелом холоду. Ви можете безпечно заморозити або приготувати заморожені продукти, які ще містять льодові кристали або мають температуру 4°С або нижче.- Спробуйте заздалегідь зробити запас харчових продуктів, які не вимагають особливих умов зберігання (хліб, печиво, бублики, консерви тощо). При цьому віддавайте перевагу харчовим продуктам із мінімальною кількістю солі (рекомендується не більше 0,3 г солі на 100 г продукту) та цукру (не більше 10 г на 100 г продукту).- Намагайтеся готувати страви у невеликій кількості, щоб не зберігати їх довго.- Купуючи харчові продукти, надавайте перевагу тим, що найменше втрачають якість без холодильника.У МОЗ додали, що продукти можна зберігати у термосумці, льоху, підвалі чи на балконі, якщо за вікном мінусова температура.

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