Укрзалізниця не скасовуватиме поїзди у випадку нових блекаутів

Укрзалізниця не скасовуватиме поїзди у випадку нових блекаутів
У разі настання нових блекаутів «Укрзалізниця» не скасовуватиме пасажирські поїзди, як і після блекауту 23 листопада.

Про це розповів голова правління компанії Олександр Камишін в коментарі «Інтерфакс-Україна».

«Ми не скасовуємо жодного поїзда і ми їдемо. Всі наші вокзали освітлені, на всіх вокзалах є тепло, зв'язок та електроенергія. Так працюватимемо і далі», – сказав він.

Водночас Камишін додав, що затримки поїздів є неминучим наслідком будь-якого блекауту

«Але ми їдемо, не скасовуємо жодного поїзда, продовжуємо їхати», – наголосив голова УЗ.

Зауважимо, на ранок 24 листопада, після масованої російської атаки напередодні, 95 потягів Укрзалізниці продовжували рух, однак затримки на понад годину стосувалися 81 рейсів. Деякі поїзди були в дорозі на 10 годин довше.

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Теги: поїзди, Укрзалізниця, блекаут
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