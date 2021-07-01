Укрзалізниця не скасовуватиме поїзди у випадку нових блекаутів





Про це розповів голова правління компанії Олександр Камишін в коментарі



«Ми не скасовуємо жодного поїзда і ми їдемо. Всі наші вокзали освітлені, на всіх вокзалах є тепло, зв'язок та електроенергія. Так працюватимемо і далі», – сказав він.



Водночас Камишін додав, що затримки поїздів є неминучим наслідком будь-якого блекауту



«Але ми їдемо, не скасовуємо жодного поїзда, продовжуємо їхати», – наголосив голова УЗ.



Зауважимо, на ранок 24 листопада, після масованої російської атаки напередодні, 95 потягів Укрзалізниці продовжували рух, однак затримки на понад годину стосувалися 81 рейсів. Деякі поїзди були в дорозі на 10 годин довше.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У разі настання нових блекаутів «Укрзалізниця» не скасовуватиме пасажирські поїзди, як і після блекауту 23 листопада.Про це розповів голова правління компаніїв коментарі «Інтерфакс-Україна». «Ми не скасовуємо жодного поїзда і ми їдемо. Всі наші вокзали освітлені, на всіх вокзалах є тепло, зв'язок та електроенергія. Так працюватимемо і далі», – сказав він.Водночас Камишін додав, що затримки поїздів є неминучим наслідком будь-якого блекауту«Але ми їдемо, не скасовуємо жодного поїзда, продовжуємо їхати», – наголосив голова УЗ.Зауважимо, на ранок 24 листопада, після масованої російської атаки напередодні, 95 потягів Укрзалізниці продовжували рух, однак затримки на понад годину стосувалися 81 рейсів. Деякі поїзди були в дорозі на 10 годин довше.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію