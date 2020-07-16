Хто фінансував заборонену в Україні партію ОПЗЖ

Хто фінансував заборонену в Україні партію ОПЗЖ
Нині заборонена в Україні партія “Опозиційна платформа – За життя” фінансувалася з Росії. Гроші країни-агресора ОПЗЖ активно використовувала й під час виборів до Верховної Ради у 2019 році. А заводити кошти в Україну їм допомагала проросійська букмекерська контора 1xBet.

Про це пише УНН.

“Ще до отримання ліцензії, яку букмекерам (1xBet, - ред.) видала КРАІЛ (Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей, - ред.) уже в розпал повномасштабної війни 1xBet нелегально працював в Україні багато років. Саме через нього Росія і фінансувала партію ОПЗЖ на парламентських виборах у 2019 році”, - ідеться у повідомленні.

Там наголошується, що букмекерську контору використовували як своєрідну “прокладку”, через яку представники “лужніковського” угруповання - депутат Держдуми Росії Олександр Бабаков, член комітету Держдуми з міжнародних справ Євгеній Гінер та так званий "злодій в законі" Міхаіл Воєводін, яких у ЗМІ вже давно пов’язують з 1xBet, переказували гроші з Росії в Україну та оплачували частину передвиборчих видатків для партії Медведчука.

“Допомагав їм у цьому Сергій Цибін, який наразі є власником “ТБК”, на яку і зареєстрований 1xBet в Україні. За часів Януковича Цибін через “Класікбанк” відмивав гроші сім’ї президента-втікача, тож керувати “компанією-прокладкою” йому явно було не нове”, - повідомляється в Телеграм-каналі.

З огляду на те, що СБУ нещодавно викрила “ботоферму” ОПЗЖ, яка використовувалася для дискредитації керівництва України та розхитування суспільно-політичної ситуації, гроші 1xBet могли використовуватися для цього також.

Нагадаємо, 15 вересня Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду України відхилив апеляційну скаргу проросійської політичної партії «Опозиційна платформа – За життя» («ОПЗЖ») і таким чином, остаточно заборонив її діяльність в нашій країні.

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Теги: ОПЗЖ, Медведчук, фінансування
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