Прикордонника з Волині затримали на хабарі. ФОТО

На Волині внутрішня безпека Держприкордонслужби викрила на хабарі прикордонника, який за гроші допомагав чоловікам призовного віку виїздити за кордон.Про це повідомили у Волинському прикордонному загоні.Інспектор за хабар 6 тисяч доларів США погодився сприяти у безперешкодному перетині кордону через пункт пропуску "Устилуг" громадянином призовного віку. Зокрема, за ці кошти, прикордонник мав «не помітити» розбіжність між транспортним засобом, яким чоловік слідував за кордон, та тим, відомості про який внесені у систему «Шлях».Військовослужбовця та його спільника – колишнього прикордонника, затримали днями у Луцьку офіцери відділу внутрішньої та власної безпеки по Волинському прикордонному загону ГВВВБ «Захід» спільно зі співробітниками СБ України, Головного слідчого управління ДБР (розташованого у м. Київ), за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора України.Крім того, упродовж жовтня-листопада правоохоронці задокументували ще декілька фактів отримання інспектором неправомірної грошової винагороди на загальну суму понад 1500 доларів США. Так, за цей період прикордонник «допоміг», у зазначений вище спосіб, незаконно перетнути кордон п’ятьом ухилянтам.Підозрюваних затримали в порядку ст. 208 КПК України. Невідкладні слідчі дії тривають.Заходи з викриття проводились за сприяння керівництва прикордонного загону, в рамках реалізації матеріалів кримінального провадження за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 332 КК України "Назаконне переправлення осіб через державний кордон України" та ч.3 ст. 368 КК України «Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою».