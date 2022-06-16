Українські прикордонники вмикають білорусам повітряну тривогу





Відповідне відео опублікувала



«Такі заходи спрямовані на те, щоб сусіди, які ще не визначилися, на чиєму вони боці, все ж таки розуміли, що якщо сигнал тривоги лунає кілька разів вдень і вночі, це жахливо», – йдеться в повідомленні.



Зазначається, що своїм білоруським колегам вмикають повітряну тривогу прикордонники у Житомирській і Рівненській областях.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На кордоні з Білоруссю українські прикордонники почали вмикати своїм сусідам сигнал повітряної тривоги.Відповідне відео опублікувала Держприкордонслужба України. «Такі заходи спрямовані на те, щоб сусіди, які ще не визначилися, на чиєму вони боці, все ж таки розуміли, що якщо сигнал тривоги лунає кілька разів вдень і вночі, це жахливо», – йдеться в повідомленні.Зазначається, що своїм білоруським колегам вмикають повітряну тривогу прикордонники у Житомирській і Рівненській областях.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію