Українські прикордонники вмикають білорусам повітряну тривогу

Українські прикордонники вмикають білорусам повітряну тривогу
На кордоні з Білоруссю українські прикордонники почали вмикати своїм сусідам сигнал повітряної тривоги.

Відповідне відео опублікувала Держприкордонслужба України.

«Такі заходи спрямовані на те, щоб сусіди, які ще не визначилися, на чиєму вони боці, все ж таки розуміли, що якщо сигнал тривоги лунає кілька разів вдень і вночі, це жахливо», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що своїм білоруським колегам вмикають повітряну тривогу прикордонники у Житомирській і Рівненській областях.




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Теги: повітряна тривога, прикордонники, Білорусь
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