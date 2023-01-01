Проти України зараз воюють близько 48 бригад та до 370 тисяч російських військових, – Military Media Center





Про це



Для цього окупанти найближчим часом зосередять свої зусилля на веденні наступальних дій з метою витіснення Сил оборони з важливих центрів Донецької області:



першочерговою метою ворога залишається Бахмут, а саме встановлення повного контролю над цим містом;



також противник продовжуватиме спроби захопити інші міста регіону - Авдіївку та Мар’їнку.



Разом з цим, проведення у найближчий час наступальних дій ворога з білоруського напрямку виглядає вкрай малоймовірним.



Однак агресор продовжить тримати під загрозою масованих ракетних ударів об’єкти цивільної та військової інфраструктури України.



Таким чином, росія продовжує повномасштабну збройну агресію і, виходячи з останньої інформації, не відмовляється від планів знищення України як самостійної держави.



Зокрема, ворог скеровує зусилля для виходу на адміністративний кордон Донецької області, а також утримання під контролем тимчасово окупованих територій.



Фіксується, що для цього російські війська підсилили своє сухопутне угруповання на один полк.



За останніми даними, до бойових дій проти України росія кинула до 48 бригад та 122 полків, окупаційні сили налічують близько 315 формувань.



Загалом проти українських військ ворог використовує близько 369 000 осіб особового складу та близько 5 900 одиниць важкого озброєння.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Довгострокові плани кремля за наявною інформацією залишаються незмінними – силовим шляхом схилити керівництво України до переговорів.Про це повідомляє Military Media Center.Для цього окупанти найближчим часом зосередять свої зусилля на веденні наступальних дій з метою витіснення Сил оборони з важливих центрів Донецької області:першочерговою метою ворога залишається Бахмут, а саме встановлення повного контролю над цим містом;також противник продовжуватиме спроби захопити інші міста регіону - Авдіївку та Мар’їнку.Разом з цим, проведення у найближчий час наступальних дій ворога з білоруського напрямку виглядає вкрай малоймовірним.Однак агресор продовжить тримати під загрозою масованих ракетних ударів об’єкти цивільної та військової інфраструктури України.Таким чином, росія продовжує повномасштабну збройну агресію і, виходячи з останньої інформації, не відмовляється від планів знищення України як самостійної держави.Зокрема, ворог скеровує зусилля для виходу на адміністративний кордон Донецької області, а також утримання під контролем тимчасово окупованих територій.Фіксується, що для цього російські війська підсилили своє сухопутне угруповання на один полк.За останніми даними, до бойових дій проти України росія кинула до 48 бригад та 122 полків, окупаційні сили налічують близько 315 формувань.Загалом проти українських військ ворог використовує близько 369 000 осіб особового складу та близько 5 900 одиниць важкого озброєння.

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