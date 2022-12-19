Розшукують безвісти зниклого 77-річного лучанина

Поліцейські встановлюють місцезнаходження безвісти зниклого 77-річного лучанина.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Оперативники Луцького РУП ГУНП у Волинській області розшукують безвісти зниклого, 14 травня 1945 року народження, жителя Луцька. Чоловік в неділю, 23 квітня, пішов з дому у невідомому напрямку та досі не повернувся, місцезнаходження невідоме.на вигляд 77 років, зріст 180 см, худорлявої тілобудови, волосся сиве, очі карі.кепка синього кольору, куртка сірого кольору, брюки темно-зеленого кольору, туфлі сірі з чорним, на лівій руці наявний годинник на ремінці чорного кольору.під правим оком почервоніння (як на фото)."Громадянам, яким що-небудь відомо про вказану особу, прохання зателефонувати за номерами: 0332-24-22-95, 0502328242, 0665403692 або 102", - наголошують у поліції.