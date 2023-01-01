Міна потрапила в окоп: загинув захисник з Волині Гайк Хачатрян
Сьогодні, 18:18
Сумна звістка знову накрила чорним крилом Горохівську громаду на Волині – загинув житель села Мирків Гайк Хачатрян.
Вірний військовій присязі та українському народу Гайк Хачатрян мужньо виконував свій військовий обов’язок, - повідомляють у громаді.
Захисник загинув поблизу населеного пункту Ямпіль Донецької області внаслідок прямого попадання міни в окоп.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя! Вічна пам'ять!
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Вірний військовій присязі та українському народу Гайк Хачатрян мужньо виконував свій військовий обов’язок, - повідомляють у громаді.
Захисник загинув поблизу населеного пункту Ямпіль Донецької області внаслідок прямого попадання міни в окоп.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя! Вічна пам'ять!
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