Міна потрапила в окоп: загинув захисник з Волині Гайк Хачатрян

Міна потрапила в окоп: загинув захисник з Волині Гайк Хачатрян
Сумна звістка знову накрила чорним крилом Горохівську громаду на Волині – загинув житель села Мирків Гайк Хачатрян.

Вірний військовій присязі та українському народу Гайк Хачатрян мужньо виконував свій військовий обов’язок, - повідомляють у громаді.

Захисник загинув поблизу населеного пункту Ямпіль Донецької області внаслідок прямого попадання міни в окоп.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя! Вічна пам'ять!

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Теги: Росія, Україна, війна
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