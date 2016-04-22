У ще одній громаді на Волині заборонили продавати алкоголь військовим та правоохоронцям





Про це повідомляють на сайті Турійської громади.



У четвер, 25 квітня, відбулася позачергова сесія Турійської селищної ради. Депутати розглянули питання щодо забезпечення дотримання правопорядку та запобігання вживання алкогольних напоїв військовослужбовцями.



Обранці громади прийняли рішення про заборону на період дії воєнного стану продажу суб’єктами господарювання, які здійснюють роздрібну та оптову торгівлю алкогольними напоями та речовинами, виробленими на спиртовій основі особам, які мають ознаки належності до будь-якого військового формування (наявність військової форми, яка вказує на належність до військового формування, озброєння тощо) та працівникам правоохоронних органів.



За це рішення депутати проголосували одноголосно.



Нагадаємо, цього ж дня на території Самарівської громади Ковельського району також

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