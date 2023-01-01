«Як помру, то на могилі хай буде два прапори»: 26-річний Герой з Волині віддав життя за Україну

«Як помру, то на могилі хай буде два прапори»: 26-річний Герой з Волині віддав життя за Україну
Богдан Щербик з Луцького району загинув на Донбасі. На його могилі, окрім українського прапора, ще один біло-червоний прапор із написом «На все добре». Це було останнє прохання молодого воїна, яке не могла не виконати родина.

Історію Героя з Волині, який усім серцем полюбив Польщу, розповідає Волинська служба новин з посиланням на Fakt.

Можливо, ніхто б у Польщі не почув про 26-річного волинянина Богдана Щербика, який загинув на війні з Росією, якби не допитливість одного волонтера. Наприкінці лютого Даріуш Волосюк повертався до Польщі з Харкова, коли в селі Усичі помітив могилу солдата, на якій майоріли два прапори – польський та український.

Це не давало поляку спокою. Після повернення в країну почав шукати інформацію про загиблого воїна, намагався визначити, звідки взявся польський прапор на могилі. Пан Даріуш зв’язався з представником місцевої влади, який розповів йому зворушливу історію волинянина.

Як виявилося, молодий солдат не мав польського коріння, але з цією країною у нього був особливий зв’язок. У 2014 році мама українця приїхала на роботу до Вісли, потім до неї приєднався син. У Польщі йому добре жилося, працював на будівництві. Але коли в лютому 2022 року в Україні почалася війна, він одразу вирішив повернутися.

І хоча роботодавці намагалися відмовити його від цієї ідеї, Богдан був непохитний. «Адже я клявся, що душею і тілом пожертвую за нашу свободу», – сказав він.

Нарешті він пішов на передову, споряджений бронежилетом, рюкзаком, термоактивною білизною та іншими необхідними речами, які йому закупили поляки.

Родина Богдана Щербика не знала, де саме воював 26-річний хлопець. Лише коли він загинув 14 вересня 2022 року, за чотири дні до свого 27-річчя, виявилося, що він опинився на Донбасі, де в той час точилися одні з найзапекліших боїв. Саме звідти молодий солдат написав своїй матері смс, від якої серце жінки розірвалося на мільйон шматочків.

«Люблю вас усіх. Щасливої ​​дороги. Як помру, то на могилі хай буде два прапори. Україна, Польща і напис: «На все добре»

«Він тоді воював на передовій. Йому було дуже важко. Він прощався з нами. Він завжди казав: «Все добре». Він піклувався про мене. Як мені цього зараз не вистачає «Все добре, мамо», - згадує Неля Самчук, мати загиблого бійця.





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Теги: війна, загибель, Богдан Щербик, Польща
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