«Як помру, то на могилі хай буде два прапори»: 26-річний Герой з Волині віддав життя за Україну
Сьогодні, 19:10
Богдан Щербик з Луцького району загинув на Донбасі. На його могилі, окрім українського прапора, ще один біло-червоний прапор із написом «На все добре». Це було останнє прохання молодого воїна, яке не могла не виконати родина.
Історію Героя з Волині, який усім серцем полюбив Польщу, розповідає Волинська служба новин з посиланням на Fakt.
Можливо, ніхто б у Польщі не почув про 26-річного волинянина Богдана Щербика, який загинув на війні з Росією, якби не допитливість одного волонтера. Наприкінці лютого Даріуш Волосюк повертався до Польщі з Харкова, коли в селі Усичі помітив могилу солдата, на якій майоріли два прапори – польський та український.
Це не давало поляку спокою. Після повернення в країну почав шукати інформацію про загиблого воїна, намагався визначити, звідки взявся польський прапор на могилі. Пан Даріуш зв’язався з представником місцевої влади, який розповів йому зворушливу історію волинянина.
Як виявилося, молодий солдат не мав польського коріння, але з цією країною у нього був особливий зв’язок. У 2014 році мама українця приїхала на роботу до Вісли, потім до неї приєднався син. У Польщі йому добре жилося, працював на будівництві. Але коли в лютому 2022 року в Україні почалася війна, він одразу вирішив повернутися.
І хоча роботодавці намагалися відмовити його від цієї ідеї, Богдан був непохитний. «Адже я клявся, що душею і тілом пожертвую за нашу свободу», – сказав він.
Нарешті він пішов на передову, споряджений бронежилетом, рюкзаком, термоактивною білизною та іншими необхідними речами, які йому закупили поляки.
Родина Богдана Щербика не знала, де саме воював 26-річний хлопець. Лише коли він загинув 14 вересня 2022 року, за чотири дні до свого 27-річчя, виявилося, що він опинився на Донбасі, де в той час точилися одні з найзапекліших боїв. Саме звідти молодий солдат написав своїй матері смс, від якої серце жінки розірвалося на мільйон шматочків.
«Люблю вас усіх. Щасливої дороги. Як помру, то на могилі хай буде два прапори. Україна, Польща і напис: «На все добре»
«Він тоді воював на передовій. Йому було дуже важко. Він прощався з нами. Він завжди казав: «Все добре». Він піклувався про мене. Як мені цього зараз не вистачає «Все добре, мамо», - згадує Неля Самчук, мати загиблого бійця.
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Історію Героя з Волині, який усім серцем полюбив Польщу, розповідає Волинська служба новин з посиланням на Fakt.
Можливо, ніхто б у Польщі не почув про 26-річного волинянина Богдана Щербика, який загинув на війні з Росією, якби не допитливість одного волонтера. Наприкінці лютого Даріуш Волосюк повертався до Польщі з Харкова, коли в селі Усичі помітив могилу солдата, на якій майоріли два прапори – польський та український.
Це не давало поляку спокою. Після повернення в країну почав шукати інформацію про загиблого воїна, намагався визначити, звідки взявся польський прапор на могилі. Пан Даріуш зв’язався з представником місцевої влади, який розповів йому зворушливу історію волинянина.
Як виявилося, молодий солдат не мав польського коріння, але з цією країною у нього був особливий зв’язок. У 2014 році мама українця приїхала на роботу до Вісли, потім до неї приєднався син. У Польщі йому добре жилося, працював на будівництві. Але коли в лютому 2022 року в Україні почалася війна, він одразу вирішив повернутися.
І хоча роботодавці намагалися відмовити його від цієї ідеї, Богдан був непохитний. «Адже я клявся, що душею і тілом пожертвую за нашу свободу», – сказав він.
Нарешті він пішов на передову, споряджений бронежилетом, рюкзаком, термоактивною білизною та іншими необхідними речами, які йому закупили поляки.
Родина Богдана Щербика не знала, де саме воював 26-річний хлопець. Лише коли він загинув 14 вересня 2022 року, за чотири дні до свого 27-річчя, виявилося, що він опинився на Донбасі, де в той час точилися одні з найзапекліших боїв. Саме звідти молодий солдат написав своїй матері смс, від якої серце жінки розірвалося на мільйон шматочків.
«Люблю вас усіх. Щасливої дороги. Як помру, то на могилі хай буде два прапори. Україна, Польща і напис: «На все добре»
«Він тоді воював на передовій. Йому було дуже важко. Він прощався з нами. Він завжди казав: «Все добре». Він піклувався про мене. Як мені цього зараз не вистачає «Все добре, мамо», - згадує Неля Самчук, мати загиблого бійця.
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