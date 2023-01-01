22-річний стрілець-зенітник 14-ї ОМБр захищає Україну

Степан. Каже, у своєму рішенні не сумнівався ні на мить, хотів бути серед тих, хто рятує свою державу і свій народ у найтяжчий для них час.



Про стрільця-зенітника на своїй фейсбук-сторінці розповідає



Степану 22. Рік тому він був ще військовослужбовцем строкової служби 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого, але хотів бути серед тих, хто рятує свою державу і свій народ у найтяжчий час.



«Коли приймав рішення, мій командир сказав «подумай добре, зваж усе, адже ти розумієш, на що йдеш і чим ризикуєш…» Та після того, як ми і весь світ побачили, що ворог робив у Бучі та Ірпені, моє рішення і рішення кожного, хто вважає себе українцем, могло бути тільки одним – бути серед тих, хто раз і назавжди зупинить ворога!, – каже воїн.



Підписуючи контракт, Степан чітко знав, у якому бойовому підрозділі хоче служити, і ось уже рік він - стрілець-зенітник, один із Князівських яструбів! Каже, із відчуттям, коли «на нулі» ти робиш пуск ракети, не зрівняється ніщо. А усвідомлення того, що ти на своєму місці, робиш те, що повинен, пліч-о-пліч із побратимами, яким довіряєш своє життя, і які довіряють свої тобі, ще раз довело – він не помилився у своєму рішенні.



Удома на Степана чекає велика родина, яка, звісно, страшенно хвилюється за нього. Та передусім пишається сином і братом, який із побратимами виборює Перемогу.

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