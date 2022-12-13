Бойовики «ДНР» засудили українського морпіха до 22 років ув'язнення, – омбудсмен

Андрія Петренка.



Про це Дмитро Лубінець.



Його визнали винним у вбивстві мирного мешканця під час боїв за Маріуполь в березні минулого року.



За даними незаконного розслідування російського слідчого комітету, український військовий застрелив жителя Маріуполя зі снайперської гвинтівки.



Андрія Петренка звинуватили за російським законодавством у «вбивстві з політичних та ідеологічних мотивів та жорстокому поводженні з цивільним населенням та застосуванні заборонених засобів та методів у збройному конфлікті» (ч. 2 ст. 105 та ч. 1 ст. 356 КК РФ). Окупанти заявили, що український військовослужбовець нібито «визнав свою провину».



Фейковий «судовий процес» над військовослужбовцем Збройних сил України на тимчасово окупованій території Донецької області – незаконний й не матиме жодних юридичних наслідків.



Ухвалені так званими «судами» квазіутворень «ДНР/ЛНР» «вироки» є грубим порушенням Третьої Женевської конвенції в частині права полонених на справедливий суд та недопущення катування, їх можна вважати воєнним злочином. Донецька і Луганська області є частиною України в міжнародно визнаних кордонах, на них розповсюджується юрисдикція українських судів. Лише вони мають право здійснювати правосуддя на цій території.



"Закликаю міжнародну спільноту засудити судилище над Андрієм Петренком та вимагати від РФ негайного його звільнення, а також інших громадян України, незаконно ув’язнених на тимчасово окупованих територіях та в Росії. Україна докладає всіх зусиль задля звільнення всіх своїх громадян!" - наголосив Лубінець.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Підконтрольний Росії «верховний суд» так званої «ДНР» засудив до 22 років ув'язнення в колонії суворого режиму військовослужбовця 36-ї окремої бригади морської піхоти ЗСУПро це повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людиниЙого визнали винним у вбивстві мирного мешканця під час боїв за Маріуполь в березні минулого року.За даними незаконного розслідування російського слідчого комітету, український військовий застрелив жителя Маріуполя зі снайперської гвинтівки.Андрія Петренка звинуватили за російським законодавством у «вбивстві з політичних та ідеологічних мотивів та жорстокому поводженні з цивільним населенням та застосуванні заборонених засобів та методів у збройному конфлікті» (ч. 2 ст. 105 та ч. 1 ст. 356 КК РФ). Окупанти заявили, що український військовослужбовець нібито «визнав свою провину».Фейковий «судовий процес» над військовослужбовцем Збройних сил України на тимчасово окупованій території Донецької області – незаконний й не матиме жодних юридичних наслідків.Ухвалені так званими «судами» квазіутворень «ДНР/ЛНР» «вироки» є грубим порушенням Третьої Женевської конвенції в частині права полонених на справедливий суд та недопущення катування, їх можна вважати воєнним злочином. Донецька і Луганська області є частиною України в міжнародно визнаних кордонах, на них розповсюджується юрисдикція українських судів. Лише вони мають право здійснювати правосуддя на цій території."Закликаю міжнародну спільноту засудити судилище над Андрієм Петренком та вимагати від РФ негайного його звільнення, а також інших громадян України, незаконно ув’язнених на тимчасово окупованих територіях та в Росії. Україна докладає всіх зусиль задля звільнення всіх своїх громадян!" - наголосив Лубінець.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію