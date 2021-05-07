На Волині через підтоплення полів неможливо почати посівну





Про це розповіла кореспондентка Тетяна Хомич.



Хоча вода трохи відступила, але досі затоплені пів сотні будинків неподалік Світловодська (Кіровоградської області). Місцеві мешканці споруджують захисні дамби з мішків із піском.



Найскладніша ситуація – на Волині. За два тижні площі затоплених територій збільшилися вдвічі.



Зараз це 18 тисяч гектарів – переважно сільськогосподарські угіддя та присадибні ділянки.



Найбільші збитки повінь завдала у Ковельському районі області. До прикладу, у селищі Турійськ – наслідки затоплення наймасштабніші.



Річка Турія затопила усе навкруги. Позаливало сільськогосподарські угіддя та присадибні ділянки. За словами жителів, такого паводку не було останні 30 років, а то й більше. Та й тоді вода стояла лише у полях, а нині пішла до будинків. Подекуди, аби дійти на город, селяни місцеві змушені взувати рибальські заброди.



Подекуди 90% полів – стоять у воді. І фермери не можуть розпочати посівні роботи. Так само і на приватних городах. Найкритичніша ситуація на півночі області – Ковельському та Камінь-Каширському районах. Рятувальники систематично воду відкачують, але вона знову прибуває.



Хоча ще кілька днів тому рівень води у річках дещо впав. Але через дощі вода знову піднялася. І прогнози синоптиків невтішні – у найближчі дні обіцяють опади.



Також повідомляється, що інформація про підняття рівня води у Дніпрі у Києві та області не відповідає дійсності.



Про це розповіли у Державній службі з надзвичайних ситуацій Києва та Київщини. Надзвичайники навпаки фіксують поступове спадання рівня води.



Попри те, що вона нині понад норму – у 1 метр, звернень від громадян про допомогу вже кілька днів не надходить.



В інституті водних проблем та меліорації кажуть, що пік паводку минув. А прогнозовані найближчими днями дощі наврядче суттєво вплинуть на ситуацію у столиці та околицях.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У деяких регіонах України все ще тримається високий рівень води у річках, так на Кіровоградщині постраждали майже пів тисячі обійсть. Здебільшого, це дачі на берегах Дніпра та його приток. А на Волині підтоплені поля, що унеможливлює початок посівної.Про це розповіла кореспондентка ТСН Хоча вода трохи відступила, але досі затоплені пів сотні будинків неподалік Світловодська (Кіровоградської області). Місцеві мешканці споруджують захисні дамби з мішків із піском.Найскладніша ситуація – на Волині. За два тижні площі затоплених територій збільшилися вдвічі.Зараз це 18 тисяч гектарів – переважно сільськогосподарські угіддя та присадибні ділянки.Найбільші збитки повінь завдала у Ковельському районі області. До прикладу, у селищі Турійськ – наслідки затоплення наймасштабніші.Річка Турія затопила усе навкруги. Позаливало сільськогосподарські угіддя та присадибні ділянки. За словами жителів, такого паводку не було останні 30 років, а то й більше. Та й тоді вода стояла лише у полях, а нині пішла до будинків. Подекуди, аби дійти на город, селяни місцеві змушені взувати рибальські заброди.Подекуди 90% полів – стоять у воді. І фермери не можуть розпочати посівні роботи. Так само і на приватних городах. Найкритичніша ситуація на півночі області – Ковельському та Камінь-Каширському районах. Рятувальники систематично воду відкачують, але вона знову прибуває.Хоча ще кілька днів тому рівень води у річках дещо впав. Але через дощі вода знову піднялася. І прогнози синоптиків невтішні – у найближчі дні обіцяють опади.Також повідомляється, що інформація про підняття рівня води у Дніпрі у Києві та області не відповідає дійсності.Про це розповіли у Державній службі з надзвичайних ситуацій Києва та Київщини. Надзвичайники навпаки фіксують поступове спадання рівня води.Попри те, що вона нині понад норму – у 1 метр, звернень від громадян про допомогу вже кілька днів не надходить.В інституті водних проблем та меліорації кажуть, що пік паводку минув. А прогнозовані найближчими днями дощі наврядче суттєво вплинуть на ситуацію у столиці та околицях.

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