Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 27 квітня
Сьогодні, 20:00
Завтра, 27 квітня, на Волині очікується мінлива хмарність. Без істотних опадів.
Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.
Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-4° тепла, на ґрунті заморозки 0,-2°, вдень 10-12° тепла.
За даними Sinoptik, у Луцьку весь день буде хмарним. Без опадів.
Народний прогноз погоди: 27 квітня вшановується пам'ять святого Мартина сповідника, папи Римського. У народі святого його називали Лисогоном, також цей день мав назву "Свято ворон". У цей час лисиці переселяються зі старих нір у нові: "На Мартина на лисиць нападає куряча сліпота". Наші пращури помітили, що якщо тепло 27 квітня - у перших числах травня похолодає. З цього часу починаються грози. Прилітають стрижі і косатки.
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Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.
Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-4° тепла, на ґрунті заморозки 0,-2°, вдень 10-12° тепла.
За даними Sinoptik, у Луцьку весь день буде хмарним. Без опадів.
Народний прогноз погоди: 27 квітня вшановується пам'ять святого Мартина сповідника, папи Римського. У народі святого його називали Лисогоном, також цей день мав назву "Свято ворон". У цей час лисиці переселяються зі старих нір у нові: "На Мартина на лисиць нападає куряча сліпота". Наші пращури помітили, що якщо тепло 27 квітня - у перших числах травня похолодає. З цього часу починаються грози. Прилітають стрижі і косатки.
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