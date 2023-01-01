Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 27 квітня

Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 27 квітня
Завтра, 27 квітня, на Волині очікується мінлива хмарність. Без істотних опадів.

Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.

Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-4° тепла, на ґрунті заморозки 0,-2°, вдень 10-12° тепла.

За даними Sinoptik, у Луцьку весь день буде хмарним. Без опадів.

Народний прогноз погоди: 27 квітня вшановується пам'ять святого Мартина сповідника, папи Римського. У народі святого його називали Лисогоном, також цей день мав назву "Свято ворон". У цей час лисиці переселяються зі старих нір у нові: "На Мартина на лисиць нападає куряча сліпота". Наші пращури помітили, що якщо тепло 27 квітня - у перших числах травня похолодає. З цього часу починаються грози. Прилітають стрижі і косатки.

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Теги: Погода, Луцьк, Волинь
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