Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 27 квітня

Завтра, 27 квітня, на Волині очікується мінлива хмарність. Без істотних опадів.Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-4° тепла, на ґрунті заморозки 0,-2°, вдень 10-12° тепла.За даними Sinoptik, у Луцьку весь день буде хмарним. Без опадів.27 квітня вшановується пам'ять святого Мартина сповідника, папи Римського. У народі святого його називали Лисогоном, також цей день мав назву "Свято ворон". У цей час лисиці переселяються зі старих нір у нові: "На Мартина на лисиць нападає куряча сліпота". Наші пращури помітили, що якщо тепло 27 квітня - у перших числах травня похолодає. З цього часу починаються грози. Прилітають стрижі і косатки.