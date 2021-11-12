У Польщі таксист навмисне збив українця: йому збільшили тюремний термін





Як повідомляє Артур Х., який у квітні 2019 року на швидкості збив велосипедиста, громадянина України, а потім проїхався по ньому лежачому, за скоєне отримав спочатку 3 роки позбавлення волі (прокуратура вимагала для нього 10 років).



Вирок винесли наприкінці 2020 року. Сам же чоловік відсидів тільки 20 місяців і вийшов із в'язниці на умовно дострокове звільнення. Тим часом генпрокурор подав касаційну скаргу до Верховного суду, який скасував попередній вирок і повернув справу до другої інстанції, тобто до Апеляційного суду Вроцлава. Зрештою, той ухвалив рішення збільшити для обвинуваченого тюремний термін з 3-х до 5 років.



Таким чином Артур Х. повернеться за ґрати щонайменше на 10 місяців. На той час він відсидить половину свого п'ятирічного терміну, після чого зможе подати прохання про дострокове звільнення.



Нагадаємо, в квітні 2019 року 37-річний таксист у Вроцлаві спочатку зачепив велосипедиста на дорозі. Після нетривалої словесної перепалки той поїхав у напрямку найближчого парку. Однак водій таксі наздогнав його там на автомобілі і, як стверджує прокуратура, навмисно збив, а потім переїхав.



Внаслідок цього українець отримав тяжкі травми: переломи ребер та пошкодження грудної клітки. Першу допомогу йому надали свідки, згодом приїхала “швидка”, яка забрала потерпілого до лікарні. Обвинувачений тоді провини не визнавав. Під час судового засідання він відмовився надавати пояснення, пославшись на те, що все розповів раніше слідчим.



Цікаво, що цього разу, в Апеляційному суді, він пробував пояснити свою поведінку тим, що вважав саме українця винним у тому, що авто зачепило велосипед, й намагався наздогнати його, аби “передати йому євангельські цінності, бо тоді був час П’ятидесятниці, й сказати, що він прощає йому пошкодження автомобіля”. Таксист також приготував кілька сторінок тексту про вчення церкви та неокатехуменальний рух, до якого він, за його словами, належить. Релігійна риторика чоловіка на суддю не подіяла, той зазначив, що це були порожні слова й почуття провини, почуття відповідальності за свою поведінку обвинувачений не продемонстрував.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Апеляційний суд у Вроцлаві збільшив тюремний термін таксистові, який навмисне збив та переїхав українця.Як повідомляє Yavp.pl з посиланням на wroclaw.se.pl , водій таксі, який у квітні 2019 року на швидкості збив велосипедиста, громадянина України, а потім проїхався по ньому лежачому, за скоєне отримав спочатку 3 роки позбавлення волі (прокуратура вимагала для нього 10 років).Вирок винесли наприкінці 2020 року. Сам же чоловік відсидів тільки 20 місяців і вийшов із в'язниці на умовно дострокове звільнення. Тим часом генпрокурор подав касаційну скаргу до Верховного суду, який скасував попередній вирок і повернув справу до другої інстанції, тобто до Апеляційного суду Вроцлава. Зрештою, той ухвалив рішення збільшити для обвинуваченого тюремний термін з 3-х до 5 років.Таким чином Артур Х. повернеться за ґрати щонайменше на 10 місяців. На той час він відсидить половину свого п'ятирічного терміну, після чого зможе подати прохання про дострокове звільнення.Нагадаємо, в квітні 2019 року 37-річний таксист у Вроцлаві спочатку зачепив велосипедиста на дорозі. Після нетривалої словесної перепалки той поїхав у напрямку найближчого парку. Однак водій таксі наздогнав його там на автомобілі і, як стверджує прокуратура, навмисно збив, а потім переїхав.Внаслідок цього українець отримав тяжкі травми: переломи ребер та пошкодження грудної клітки. Першу допомогу йому надали свідки, згодом приїхала “швидка”, яка забрала потерпілого до лікарні. Обвинувачений тоді провини не визнавав. Під час судового засідання він відмовився надавати пояснення, пославшись на те, що все розповів раніше слідчим.Цікаво, що цього разу, в Апеляційному суді, він пробував пояснити свою поведінку тим, що вважав саме українця винним у тому, що авто зачепило велосипед, й намагався наздогнати його, аби “передати йому євангельські цінності, бо тоді був час П’ятидесятниці, й сказати, що він прощає йому пошкодження автомобіля”. Таксист також приготував кілька сторінок тексту про вчення церкви та неокатехуменальний рух, до якого він, за його словами, належить. Релігійна риторика чоловіка на суддю не подіяла, той зазначив, що це були порожні слова й почуття провини, почуття відповідальності за свою поведінку обвинувачений не продемонстрував.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію