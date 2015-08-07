Вручили повістку не за місцем прописки: юристи розповіли, що робити
Сьогодні, 07:07
Якщо військовозобов'язаному вручили повістку не за місцем проживання і реєстрації, йому не обов’язково ставити на облік у військкоматі іншої області.
Про це "Українській правді. Життя" розповіли адвокат юридичної фірми "Міллер" Андрій Новак та адвокатка, керівниця волонтерського руху "Адвокати ЗСУ" Євгенія Рябека.
"Якщо ви перебуваєте тимчасово, проїздом, у відрядженні, їдете до родичів, варто повідомити це і пояснити, що у вас немає обов’язку ставати на облік саме в цьому регіоні, районі, місті. Тому вимога з'явитись до нового ТЦК не відповідає приписам законодавства", – каже Новак.
За словами юриста, якщо така ситуація трапиться, насамперед варто показати військово-обліковий документ – військовий квиток, приписне, тимчасове посвідчення.
У цьому документі вказано військкомат, де людина стоїть на обліку.
Адвокатка Євгенія Рябека каже, що якщо людині видадуть повістку на блокпості, коли вона кудись їде – це не буде порушенням законодавчих норм.
Однак якщо людина їде у відрядження, то у неї мають бути певні документи, які це доводять і де вказано терміни відрядження.
Тож військовозобов’язаним варто мати з собою повний комплект документів і пред‘явити їх тому, хто вручає повістку, а також пояснити, що після повернення додому ви прибудете до військкомату.
Якщо видали повістку на проходження військово-лікарської комісії (ВЛК), медкомісія проходиться за місцем обліку.
Після медкомісії, якщо військовозобов’язаний придатний до служби і має висновок ВЛК, йому можуть видати мобілізаційне розпорядження.
Утім, такі "повістки" точно не вручають на блокпостах, наголошує адвокатка.
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Про це "Українській правді. Життя" розповіли адвокат юридичної фірми "Міллер" Андрій Новак та адвокатка, керівниця волонтерського руху "Адвокати ЗСУ" Євгенія Рябека.
"Якщо ви перебуваєте тимчасово, проїздом, у відрядженні, їдете до родичів, варто повідомити це і пояснити, що у вас немає обов’язку ставати на облік саме в цьому регіоні, районі, місті. Тому вимога з'явитись до нового ТЦК не відповідає приписам законодавства", – каже Новак.
За словами юриста, якщо така ситуація трапиться, насамперед варто показати військово-обліковий документ – військовий квиток, приписне, тимчасове посвідчення.
У цьому документі вказано військкомат, де людина стоїть на обліку.
Адвокатка Євгенія Рябека каже, що якщо людині видадуть повістку на блокпості, коли вона кудись їде – це не буде порушенням законодавчих норм.
Однак якщо людина їде у відрядження, то у неї мають бути певні документи, які це доводять і де вказано терміни відрядження.
Тож військовозобов’язаним варто мати з собою повний комплект документів і пред‘явити їх тому, хто вручає повістку, а також пояснити, що після повернення додому ви прибудете до військкомату.
Якщо видали повістку на проходження військово-лікарської комісії (ВЛК), медкомісія проходиться за місцем обліку.
Після медкомісії, якщо військовозобов’язаний придатний до служби і має висновок ВЛК, йому можуть видати мобілізаційне розпорядження.
Утім, такі "повістки" точно не вручають на блокпостах, наголошує адвокатка.
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