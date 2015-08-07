Вручили повістку не за місцем прописки: юристи розповіли, що робити

Вручили повістку не за місцем прописки: юристи розповіли, що робити
Якщо військовозобов'язаному вручили повістку не за місцем проживання і реєстрації, йому не обов’язково ставити на облік у військкоматі іншої області.

Про це "Українській правді. Життя" розповіли адвокат юридичної фірми "Міллер" Андрій Новак та адвокатка, керівниця волонтерського руху "Адвокати ЗСУ" Євгенія Рябека.

"Якщо ви перебуваєте тимчасово, проїздом, у відрядженні, їдете до родичів, варто повідомити це і пояснити, що у вас немає обов’язку ставати на облік саме в цьому регіоні, районі, місті. Тому вимога з'явитись до нового ТЦК не відповідає приписам законодавства", – каже Новак.

За словами юриста, якщо така ситуація трапиться, насамперед варто показати військово-обліковий документ – військовий квиток, приписне, тимчасове посвідчення.

У цьому документі вказано військкомат, де людина стоїть на обліку.

Адвокатка Євгенія Рябека каже, що якщо людині видадуть повістку на блокпості, коли вона кудись їде – це не буде порушенням законодавчих норм.

Однак якщо людина їде у відрядження, то у неї мають бути певні документи, які це доводять і де вказано терміни відрядження.

Тож військовозобов’язаним варто мати з собою повний комплект документів і пред‘явити їх тому, хто вручає повістку, а також пояснити, що після повернення додому ви прибудете до військкомату.

Якщо видали повістку на проходження військово-лікарської комісії (ВЛК), медкомісія проходиться за місцем обліку.

Після медкомісії, якщо військовозобов’язаний придатний до служби і має висновок ВЛК, йому можуть видати мобілізаційне розпорядження.

Утім, такі "повістки" точно не вручають на блокпостах, наголошує адвокатка.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: повістка, мобілізація, прописка
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Напишіть Амінь». Як китайська секта вербує людей у фейсбуці, маніпулюючи емоційними дописами про війну
Які неправдиві кремлівські наративи транслює білоруська пропаганда
Гостинний двір Прайзлерів у Старому місті: Луцькрада таки має намір передати пам’ятку у користування приватного інвестора
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Вручили повістку не за місцем прописки: юристи розповіли, що робити
Сьогодні, 07:07
500 000 гривень – на молодіжний центр: на Волині триває грантовий конкурс
Сьогодні, 06:00
У Польщі таксист навмисне збив українця: йому збільшили тюремний термін
Сьогодні, 04:47
Лучани нарікають на відсутність громадського транспорту з Привокзального у вечірній час
Сьогодні, 03:13
Із російського полону повернули вже 2279 осіб, – Зеленський
Сьогодні, 02:15
Схожі новини
На Закарпатті суд виправдав чоловіка у справі про ухилення від мобілізації з релігійних переконань На Закарпатті суд виправдав чоловіка у справі про ухилення від мобілізації з релігійних переконань
24 березень, 20:22
Українці отримують «липові» повістки Українці отримують «липові» повістки
07 серпень, 2015, 15:06
Що таке повістка і як їх вручають. ІНФОГРАФІКА Що таке повістка і як їх вручають. ІНФОГРАФІКА
10 липень, 2015, 10:22
Що таке оповіщення від ТЦК та чим відрізняється від повістки Що таке оповіщення від ТЦК та чим відрізняється від повістки
25 квітень, 08:16
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Вручили повістку не за місцем прописки: юристи розповіли, що робити
Сьогодні, 07:07
 0
500 000 гривень – на молодіжний центр: на Волині триває грантовий конкурс
Сьогодні, 06:00
 0
У Польщі таксист навмисне збив українця: йому збільшили тюремний термін
Сьогодні, 04:47
 0
Лучани нарікають на відсутність громадського транспорту з Привокзального у вечірній час
Сьогодні, 03:13
 0
Із російського полону повернули вже 2279 осіб, – Зеленський
Сьогодні, 02:15
 0
Медіа
відео
1/8