Депутат з Волині, якого побачили на елітному курорті у Франції, написав заяву про складання мандата

Депутат з Волині, якого побачили на елітному курорті у Франції, написав заяву про складання мандата
Депутат Володимирської міськради Валерій Зінкевич, якого на новорічні свята помітили у Куршевелі, написав заяву про складання мандата.

Про це йдеться у проєкті рішень Володимирської міської ради, передає Конкурент.

У проєкті рішення йдеться про дострокове припинення депутатських повноважень депутата Володимирської міської ради восьмого скликання Зінкевича Валерія Олексійовича, у зв’язку з його особистою заявою.

Пропонується припинити мандат Валерія Зінкевича та вивести його зі складу постійної комісії з питань містобудування, архітектури, земельних відносин, лісових та водних ресурсів і агропромислового комплексу.

У заяві він зазначив, що складає депутатські повноваження у зв’язку із неможливістю їх виконання за станом здоров’я.
Депутат з Волині, якого побачили на елітному курорті у Франції, написав заяву про складання мандата

Нагадуємо, раніше журналісти «Української правди» під час проведення розслідування на гірськолижному курорті «Куршевель», що у Франції, на новорічні свята помітили там депутата Володимирської міської ради від партії «Сила і честь», бізнесмена Валерія Зінкевича.

Як потім він прокоментував, за кордон зміг виїхати, оскільки був знятий з військового обліку за станом здоров'я після проходження медичної комісії вже після початку повномасштабного вторгнення. Сказав, що через перенесену хворобу понад 15 років тому у нього виник діабет, а згодом йому встановили другу групу інвалідності.

Про непридатність до служби депутата написали у заяві на сайті партії, проте повідомили, що керівництво партії пропонує відкликати Зінкевича.

За словами Валерія Зінкевича, з партії йому нічого ще не повідомляли і не пропонували, проте він сам ухвалив таке ж рішення - скласти мандат. Зауважує, що має проблеми зі здоров'ям, через які за два місяці має знову їхати за кордон на лікування, а, відповідно, робити спеціальні документи на виїзд за межі України. Тому не хоче підставляти партію і щоб потім говорили про те, що він якимось методами знову покинув країну.

«Мені через два місяці знову потрібно буде їхати за кордон. Хотів би зараз подавати документи, щоб виїхати. Офіційно це робиться через Міністерство охорони здоров'я України. Мені мусово їхати і мусово робити документи на виїзд, тому що я вже домовився. Мені мають ще операцію робити.

Думаю, якщо я зараз зроблю їх, поїду на лікування, то потім знову говоритимуть, що я якимись методами виїжджаю за кордон. Я не хочу такого, тим більше, не маю здоров'я, тому, можливо, краще ухвалити таке рішення, щоб не було зайвих розмов знову, що я щось купив чи зробив документи для виїзду, щоб я не підставляти партію.

Якщо у мене немає здоров'я, то, можливо, варто залишити це, є здоровші люди, щоб займалися цим», - коментує депутат.

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Теги: Валерій Зінкевич, Куршавель, мандат
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