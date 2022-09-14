Росія вдарила по Миколаєву ракетами «Калібр»: 23 людини поранені та одна загинула

Росія вдарила по Миколаєву ракетами «Калібр»: 23 людини поранені та одна загинула
У Миколаєві внаслідок нічної ворожої атаки ракетами "Калібр" постраждали 23 людини, одна – загинула.

Про це повідомив речник оперативного командування "Південь" Владислав Назаров.

"Вночі ворог атакував Миколаїв "Калібрами" з акваторії Чорного моря. 4 ракети були спрямовані з використанням особливостей місцевості та змін траєкторії для ускладнення виявлення", - йдеться в повідомленні.

Керівниця пресцентру оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк додала, що, на жаль, зараз інформація вже про одного загиблого і 23 постраждалих. І ще тривають рятувальні роботи на місцях, хоча пожежі вже ліквідовані.
Росія вдарила по Миколаєву ракетами «Калібр»: 23 людини поранені та одна загинула
Росія вдарила по Миколаєву ракетами «Калібр»: 23 людини поранені та одна загинула

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Теги: Росія, Україна, війна, Миколаїв, обстріл
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