500 000 гривень – на молодіжний центр: на Волині триває грантовий конкурс





Про це повідомляють на



Конкурс проводиться в рамках програми «Прокачай» – це менторська програма для молодіжних центрів (МЦ) для розвитку їх спроможності та збільшення якісного впливу на молодь.



Метою конкурсу є розбудова молодіжної інфраструктури завдяки створенню та менторської підтримки двох молодіжних центрів комунальної форми власності у малих громадах Волинської області.



У рамках конкурсу відібрані молодіжні організації:



- пройдуть навчання команди працівників та волонтерів центру;

- отримають дизайн-сесію щодо облаштування МЦ;

- отримають ресурсну підтримку на ремонт приміщення молодіжного центру, облаштування та закупівлю необхідного обладнання та техніки для реалізації молодіжних програм.



До участі у конкурсі запрошують діючі молодіжні центри, а також ініціативні групи, які мають намір офіційно створити свій молодіжний центр.



Для участі у програмі необхідно:



- зібрати команду від молодіжного центру – мінімум 3 людини віком від 16 до 35 років;

- мати комунальну форму власності, або бути готовим таку створити;

- розміщуватися і здійснювати свою діяльність у Волинській області.



Можливий обсяг фінансування одного молодіжного центру становить орієнтовно 500 000 грн.



Учасникам слід надіслати заповнену аплікаційну форму на пошту



Шаблон аплікаційної форми можна завантажити за покликанням.



Надіслати заявку потрібно до 14 травня 2023 року.

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