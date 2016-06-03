500 000 гривень – на молодіжний центр: на Волині триває грантовий конкурс
Сьогодні, 06:00
Громадська організація «Молодіжна Платформа» оголошує грантовий конкурс для молодіжних організацій Волині.
Про це повідомляють на сторінці ГО у фейсбуці.
Конкурс проводиться в рамках програми «Прокачай» – це менторська програма для молодіжних центрів (МЦ) для розвитку їх спроможності та збільшення якісного впливу на молодь.
Метою конкурсу є розбудова молодіжної інфраструктури завдяки створенню та менторської підтримки двох молодіжних центрів комунальної форми власності у малих громадах Волинської області.
У рамках конкурсу відібрані молодіжні організації:
- пройдуть навчання команди працівників та волонтерів центру;
- отримають дизайн-сесію щодо облаштування МЦ;
- отримають ресурсну підтримку на ремонт приміщення молодіжного центру, облаштування та закупівлю необхідного обладнання та техніки для реалізації молодіжних програм.
До участі у конкурсі запрошують діючі молодіжні центри, а також ініціативні групи, які мають намір офіційно створити свій молодіжний центр.
Для участі у програмі необхідно:
- зібрати команду від молодіжного центру – мінімум 3 людини віком від 16 до 35 років;
- мати комунальну форму власності, або бути готовим таку створити;
- розміщуватися і здійснювати свою діяльність у Волинській області.
Можливий обсяг фінансування одного молодіжного центру становить орієнтовно 500 000 грн.
Учасникам слід надіслати заповнену аплікаційну форму на пошту [email protected], вказавши у темі листа «Заявка ПРОКАЧАЙ_назва МЦ».
Шаблон аплікаційної форми можна завантажити за покликанням.
Надіслати заявку потрібно до 14 травня 2023 року.
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Про це повідомляють на сторінці ГО у фейсбуці.
Конкурс проводиться в рамках програми «Прокачай» – це менторська програма для молодіжних центрів (МЦ) для розвитку їх спроможності та збільшення якісного впливу на молодь.
Метою конкурсу є розбудова молодіжної інфраструктури завдяки створенню та менторської підтримки двох молодіжних центрів комунальної форми власності у малих громадах Волинської області.
У рамках конкурсу відібрані молодіжні організації:
- пройдуть навчання команди працівників та волонтерів центру;
- отримають дизайн-сесію щодо облаштування МЦ;
- отримають ресурсну підтримку на ремонт приміщення молодіжного центру, облаштування та закупівлю необхідного обладнання та техніки для реалізації молодіжних програм.
До участі у конкурсі запрошують діючі молодіжні центри, а також ініціативні групи, які мають намір офіційно створити свій молодіжний центр.
Для участі у програмі необхідно:
- зібрати команду від молодіжного центру – мінімум 3 людини віком від 16 до 35 років;
- мати комунальну форму власності, або бути готовим таку створити;
- розміщуватися і здійснювати свою діяльність у Волинській області.
Можливий обсяг фінансування одного молодіжного центру становить орієнтовно 500 000 грн.
Учасникам слід надіслати заповнену аплікаційну форму на пошту [email protected], вказавши у темі листа «Заявка ПРОКАЧАЙ_назва МЦ».
Шаблон аплікаційної форми можна завантажити за покликанням.
Надіслати заявку потрібно до 14 травня 2023 року.
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