У бою з окупантами загинув депутат сільради з Волині
Сьогодні, 10:45
В боях за волю та територіальну цілісність України загинув депутат Вишнівської сільської ради 8 скликання від Штунського старостинського округу Віталій Козачук.
Про це повідомляють у Вишнівській сільській територіальній громаді.
Загинув захисник 2 травня поблизу населеного пункту Богданівка.
З перших днів повномасштабного вторгнення, Віталій боронив нашу державу, 25 лютого 2022 року вступив до лав роти охорони, а вже з листопада 2022 року був мобілізований.
"Щирий, відвертий, завжди готовий допомогти, справжній друг та порадник – таким навіки залишиться Віталій Козачук у пам'яті рідних, близьких та друзів. Вишнівська сільська рада, виконавчий комітет та депутатський корпус ради висловлюють щирі співчуття всім рідним і близьким Героя. Неможливо передати весь біль та скорботу за полеглим воїном. Розділяємо ваш біль та схиляємо голови в глибокій скорботі", - йдеться в дописі.
Інформація щодо траурного кортежу, часу та місця прибуття Захисника повідомлять згодом.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким померлого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомляють у Вишнівській сільській територіальній громаді.
Загинув захисник 2 травня поблизу населеного пункту Богданівка.
З перших днів повномасштабного вторгнення, Віталій боронив нашу державу, 25 лютого 2022 року вступив до лав роти охорони, а вже з листопада 2022 року був мобілізований.
"Щирий, відвертий, завжди готовий допомогти, справжній друг та порадник – таким навіки залишиться Віталій Козачук у пам'яті рідних, близьких та друзів. Вишнівська сільська рада, виконавчий комітет та депутатський корпус ради висловлюють щирі співчуття всім рідним і близьким Героя. Неможливо передати весь біль та скорботу за полеглим воїном. Розділяємо ваш біль та схиляємо голови в глибокій скорботі", - йдеться в дописі.
Інформація щодо траурного кортежу, часу та місця прибуття Захисника повідомлять згодом.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким померлого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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Сьогодні, 10:45
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