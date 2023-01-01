У бою з окупантами загинув депутат сільради з Волині

У бою з окупантами загинув депутат сільради з Волині
В боях за волю та територіальну цілісність України загинув депутат Вишнівської сільської ради 8 скликання від Штунського старостинського округу Віталій Козачук.

Про це повідомляють у Вишнівській сільській територіальній громаді.

Загинув захисник 2 травня поблизу населеного пункту Богданівка.

З перших днів повномасштабного вторгнення, Віталій боронив нашу державу, 25 лютого 2022 року вступив до лав роти охорони, а вже з листопада 2022 року був мобілізований.

"Щирий, відвертий, завжди готовий допомогти, справжній друг та порадник – таким навіки залишиться Віталій Козачук у пам'яті рідних, близьких та друзів. Вишнівська сільська рада, виконавчий комітет та депутатський корпус ради висловлюють щирі співчуття всім рідним і близьким Героя. Неможливо передати весь біль та скорботу за полеглим воїном. Розділяємо ваш біль та схиляємо голови в глибокій скорботі", - йдеться в дописі.

Інформація щодо траурного кортежу, часу та місця прибуття Захисника повідомлять згодом.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким померлого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: війна, Росія, Україна
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