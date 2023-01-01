Залишився 3-річний син: на Волині поховали Героя Олександра Сергійчука





Із Героєм попрощалися у середу, 3 травня, -



Український захисник служив гранатометником в роті охорони 45-ої окремої артилерійської бригади, але виконував бойові завдання разом із 35-ою бригадою морської піхоти імені контрадмірала Михайла Остроградського. До війська захищати Батьківщину Олександра мобілізували на початку серпня минулого року.



21 квітня 2023 року воїн разом із побратимами вступили у бій з ворогом біля населеного пункту Новокалинове Донецької області. Заупокійна панахида та прощання із загиблим Героєм відбулася у Свято-Вознесенському храмі. Поховали захисника на місцевому кладовищі. Віддати останню шану бійцю прийшли рідні, друзі, представники влади та жителі громад. Прощалися з загиблим зі сльозами на очах, скорботою та болем від непоправної втрати.



У Олександра Вікторовича залишилися дружина, трирічний син та згорьовані батьки, які проживають у Козлиничах.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким померлого Героя. Вічна пам'ять!









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У селі Козлиничі Маневицької громади Камінь-Каширського району попрощалися із 27-річним уродженцем села, жителем міста Вараш, що на Рівненщині, Олександром Сергійчуком.Із Героєм попрощалися у середу, 3 травня, - повідомили у Маневицькій громаді.Український захисник служив гранатометником в роті охорони 45-ої окремої артилерійської бригади, але виконував бойові завдання разом із 35-ою бригадою морської піхоти імені контрадмірала Михайла Остроградського. До війська захищати Батьківщину Олександра мобілізували на початку серпня минулого року.21 квітня 2023 року воїн разом із побратимами вступили у бій з ворогом біля населеного пункту Новокалинове Донецької області. Заупокійна панахида та прощання із загиблим Героєм відбулася у Свято-Вознесенському храмі. Поховали захисника на місцевому кладовищі. Віддати останню шану бійцю прийшли рідні, друзі, представники влади та жителі громад. Прощалися з загиблим зі сльозами на очах, скорботою та болем від непоправної втрати.У Олександра Вікторовича залишилися дружина, трирічний син та згорьовані батьки, які проживають у Козлиничах.

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