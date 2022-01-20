У центрі Луцька за неправильне паркування оштрафували 6 водіїв
Сьогодні, 09:50
У Луцьку на вулиці Винниченка оштрафували шістьох водіїв, які запаркувалися впритул до зупинки громадського транспорту.
Про це повідомили луцькі муніципали на своїй сторінці у фейсбуці.
«Інспектором департаменту муніципальної варти в черговий раз було виявлено порушення правил паркування на зупинці громадського транспорту, по вулиці Винниченка, 26.Власників шістьох транспортних засобів було притягнуто до адміністративної відповідальності за зупинку, ближче 30 м від посадкового майданчика для маршрутних транспортних засобів, що є порушенням п.15.9 «е» правил дорожнього руху», – йдеться у повідоленні.
За недотримання вказаного пункту ПДР передбачена відповідальність згідно з ч.3 ст. 122 КУпАП у вигляді накладення штрафу в розмірі 680.00 грн.
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Про це повідомили луцькі муніципали на своїй сторінці у фейсбуці.
«Інспектором департаменту муніципальної варти в черговий раз було виявлено порушення правил паркування на зупинці громадського транспорту, по вулиці Винниченка, 26.Власників шістьох транспортних засобів було притягнуто до адміністративної відповідальності за зупинку, ближче 30 м від посадкового майданчика для маршрутних транспортних засобів, що є порушенням п.15.9 «е» правил дорожнього руху», – йдеться у повідоленні.
За недотримання вказаного пункту ПДР передбачена відповідальність згідно з ч.3 ст. 122 КУпАП у вигляді накладення штрафу в розмірі 680.00 грн.
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