У центрі Луцька за неправильне паркування оштрафували 6 водіїв

У Луцьку на вулиці Винниченка оштрафували шістьох водіїв, які запаркувалися впритул до зупинки громадського транспорту.Про це повідомили луцькі муніципали на своїй сторінці у фейсбуці.«Інспектором департаменту муніципальної варти в черговий раз було виявлено порушення правил паркування на зупинці громадського транспорту, по вулиці Винниченка, 26.Власників шістьох транспортних засобів було притягнуто до адміністративної відповідальності за зупинку, ближче 30 м від посадкового майданчика для маршрутних транспортних засобів, що є порушенням п.15.9 «е» правил дорожнього руху», – йдеться у повідоленні.За недотримання вказаного пункту ПДР передбачена відповідальність згідно з ч.3 ст. 122 КУпАП у вигляді накладення штрафу в розмірі 680.00 грн.