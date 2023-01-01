У Одесі вночі три ворожі дрони влучили у гуртожитки
Сьогодні, 09:25
Три ворожі дрони вночі влучили по гуртожитках одного з навчальних закладів Одеси. Пожежу уже ліквідували. Постраждалих немає.
Про це повідомили в ОК «Південь».
На Одесу вночі ворог спрямував 15 «Shahed-131/136». 12 безпілотників знищено силами протиповітряної оборони і мобільних вогневих груп.
На хвостовиках "шахедів" були написи "за москву", "за кремль" маркерами з літерами Z та V".
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Про це повідомили в ОК «Південь».
На Одесу вночі ворог спрямував 15 «Shahed-131/136». 12 безпілотників знищено силами протиповітряної оборони і мобільних вогневих груп.
На хвостовиках "шахедів" були написи "за москву", "за кремль" маркерами з літерами Z та V".
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