У Одесі вночі три ворожі дрони влучили у гуртожитки

У Одесі вночі три ворожі дрони влучили у гуртожитки
Три ворожі дрони вночі влучили по гуртожитках одного з навчальних закладів Одеси. Пожежу уже ліквідували. Постраждалих немає.

Про це повідомили в ОК «Південь».

На Одесу вночі ворог спрямував 15 «Shahed-131/136». 12 безпілотників знищено силами протиповітряної оборони і мобільних вогневих груп.

На хвостовиках "шахедів" були написи "за москву", "за кремль" маркерами з літерами Z та V".

У Одесі вночі три ворожі дрони влучили у гуртожитки

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У Одесі вночі три ворожі дрони влучили у гуртожитки
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