У Одесі вночі три ворожі дрони влучили у гуртожитки





Про це



На Одесу вночі ворог спрямував 15 «Shahed-131/136». 12 безпілотників знищено силами протиповітряної оборони і мобільних вогневих груп.



На хвостовиках "шахедів" були написи "за москву", "за кремль" маркерами з літерами Z та V".





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Три ворожі дрони вночі влучили по гуртожитках одного з навчальних закладів Одеси. Пожежу уже ліквідували. Постраждалих немає.Про це повідомили в ОК «Південь».На Одесу вночі ворог спрямував 15 «Shahed-131/136». 12 безпілотників знищено силами протиповітряної оборони і мобільних вогневих груп.На хвостовиках "шахедів" були написи "за москву", "за кремль" маркерами з літерами Z та V".

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