ЗСУ за ніч знищили 18 «Шахедів» та розвідувальний БпЛА
Сьогодні, 09:10
Українські захисники вночі, 4 травня, збили 18 безпілотників, загалом ворог застосував 24 ударні дрони.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
"Ворог знову атакує "Шахедами" з північного напрямку (Брянська область) та з півдня – східне узбережжя Азовського моря. Окупанти застосували до 24 ударних дронів «Shahed-136/131». Цього разу силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України, знищено 18 ударних БпЛА", - йдеться у дописі.
У Генштабі додають, що бойова робота велась у північних, центральних та південних областях України. Застосовано зенітне ракетне озброєння, авіацію та мобільні вогневі групи у зонах відповідальності Повітряного командування "Південь" та Повітряного командування "Центр".
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
"Ворог знову атакує "Шахедами" з північного напрямку (Брянська область) та з півдня – східне узбережжя Азовського моря. Окупанти застосували до 24 ударних дронів «Shahed-136/131». Цього разу силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України, знищено 18 ударних БпЛА", - йдеться у дописі.
У Генштабі додають, що бойова робота велась у північних, центральних та південних областях України. Застосовано зенітне ракетне озброєння, авіацію та мобільні вогневі групи у зонах відповідальності Повітряного командування "Південь" та Повітряного командування "Центр".
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У центрі Луцька за неправильне паркування оштрафували 6 водіїв
Сьогодні, 09:50
У Одесі вночі три ворожі дрони влучили у гуртожитки
Сьогодні, 09:25
ЗСУ за ніч знищили 18 «Шахедів» та розвідувальний БпЛА
Сьогодні, 09:10
Курс валют у Луцьку 4 травня
Сьогодні, 09:05
upg100 – серцебиття твого авто*
Сьогодні, 09:01
Медіа