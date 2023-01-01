ЗСУ за ніч знищили 18 «Шахедів» та розвідувальний БпЛА

ЗСУ за ніч знищили 18 «Шахедів» та розвідувальний БпЛА
Українські захисники вночі, 4 травня, збили 18 безпілотників, загалом ворог застосував 24 ударні дрони.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

"Ворог знову атакує "Шахедами" з північного напрямку (Брянська область) та з півдня – східне узбережжя Азовського моря. Окупанти застосували до 24 ударних дронів «Shahed-136/131». Цього разу силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України, знищено 18 ударних БпЛА", - йдеться у дописі.

У Генштабі додають, що бойова робота велась у північних, центральних та південних областях України. Застосовано зенітне ракетне озброєння, авіацію та мобільні вогневі групи у зонах відповідальності Повітряного командування "Південь" та Повітряного командування "Центр".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Шахеди, Генштаб ЗСУ, війна, Росія, Україна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Більшість наративів білоруської пропаганди співзвучні з кремлівськими, – експертка. ІНТЕРВ'Ю
«Напишіть Амінь». Як китайська секта вербує людей у фейсбуці, маніпулюючи емоційними дописами про війну
Які неправдиві кремлівські наративи транслює білоруська пропаганда
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У центрі Луцька за неправильне паркування оштрафували 6 водіїв
Сьогодні, 09:50
У Одесі вночі три ворожі дрони влучили у гуртожитки
Сьогодні, 09:25
ЗСУ за ніч знищили 18 «Шахедів» та розвідувальний БпЛА
Сьогодні, 09:10
Курс валют у Луцьку 4 травня
Сьогодні, 09:05
upg100 – серцебиття твого авто*
Сьогодні, 09:01
Схожі новини
Вночі три «шахеди» атакували нафтобазу в Кіровоградській області Вночі три «шахеди» атакували нафтобазу в Кіровоградській області
03 травень, 10:30
Українські воїни відбили понад 60 атак росіян: яка ситуація на фронті Українські воїни відбили понад 60 атак росіян: яка ситуація на фронті
17 квітень, 09:01
В епіцентрі бойових дій – Бахмут та Мар’їнка. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ В епіцентрі бойових дій – Бахмут та Мар’їнка. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ
15 квітень, 21:19
ЗСУ за добу відбили 56 атак росіян: яка ситуація на фронті ЗСУ за добу відбили 56 атак росіян: яка ситуація на фронті
15 квітень, 09:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Не дожила день до 66-ліття: померла матір міського голови на Волині
Сьогодні, 10:30
 0
Залишився 3-річний син: на Волині поховали Героя Олександра Сергійчука
Сьогодні, 10:15
 0
У Ростовській області рф через попадання безпілотника загорівся нафтозавод
Сьогодні, 10:05
 0
У центрі Луцька за неправильне паркування оштрафували 6 водіїв
Сьогодні, 09:50
 0
У Одесі вночі три ворожі дрони влучили у гуртожитки
Сьогодні, 09:25
 0
Медіа
відео
1/8