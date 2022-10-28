upg100 – серцебиття твого авто*



Високооктановий брендовий бензин



Свідомі та турботливі водії знають: потішити свою зозульку можна лише якісними продуктами. Делікатне та надчисте брендове пальне – важливе для тривалої роботи двигуна. Тож високооктановий бензин upg100 стане справжнім подарунком для вашої автівки. У бензині – зовсім невеликий відсоток вмісту хімічних речовин: сірки, бензолу та ароматичних вуглеводнів. Як результат – відбувається зменшення корозії деталей та очищення їх від нагару.



Хочете, щоб ваша автівка літала, легко розганялася, а двигун плавно запускався? Саме все це і забезпечує пальне з октановим показником не менше 100 одиниць. Ресурси вашого автомобіля збільшуватимуться, а суміш рівномірно розподілятиметься по циліндрах. Також високооктановість надасть можливість знизити витрати пального, а це, погодьтеся, – не менш важливо.



Турбуєтеся про довкілля? Пальне відповідає екологічним нормам Євро-5. Кожна партія пального має власний паспорт якості, який доступний на всіх АЗК національної мережі UPG. Пальне проходить багаторівневу перевірку на всіх етапах доставки продукту від заводу-виробника до бака клієнта.



Бензин upg100 здатний задовольнити потреби найвибагливіших двигунів. Високооктанове пальне слід використовувати в тих автомобілях, яким завод-виробник рекомендує заправлятися бензином з октаном не нижче 98 одиниць.



Високі детонаційні якості пального повною мірою розкривають потенціал сучасних двигунів. Тому upg100 ідеально підходить для спорткарів та автівок із потужними двигунами, в яких завдяки високому октановому числу таке пальне при згорянні виробляє більше енергії.



Наразі високооктановий бензин upg100 можна придбати в національній мережі АЗК UPG. Його вартість потішить, адже вона неістотно перевищує звичайний А-95.



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Фото: Пресофіс АЗК UPG



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