Сили оборони минулої доби знищили 650 окупантів





Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.05.23 становлять:



- особового складу 192590 (+650);

- танків ‒ 3707 (+5) одиниць;

- бойових броньованих машин ‒ 7216 (+17);

- артилерійських систем – 2962 (+16);

- РСЗВ – 547 (+3);

- засоби ППО ‒ 304 (+4);

- літаків – 308;

- гелікоптерів – 294;

- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2523 (+18);

- крилаті ракети ‒ 947;

- кораблі /катери ‒ 18;

- автомобільної техніки та автоцистерн – 5886 (+21);

- спеціальна техніка ‒ 370 (+7).



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! З початку широкомасштабного вторгнення російська армія втратила у війні з Україною близько 192590 військових.Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.- особового складу 192590 (+650);- танків ‒ 3707 (+5) одиниць;- бойових броньованих машин ‒ 7216 (+17);- артилерійських систем – 2962 (+16);- РСЗВ – 547 (+3);- засоби ППО ‒ 304 (+4);- літаків – 308;- гелікоптерів – 294;- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2523 (+18);- крилаті ракети ‒ 947;- кораблі /катери ‒ 18;- автомобільної техніки та автоцистерн – 5886 (+21);- спеціальна техніка ‒ 370 (+7).

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