Сили оборони минулої доби знищили 650 окупантів

Сили оборони минулої доби знищили 650 окупантів
З початку широкомасштабного вторгнення російська армія втратила у війні з Україною близько 192590 військових.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.05.23 становлять:

- особового складу 192590 (+650);
- танків ‒ 3707 (+5) одиниць;
- бойових броньованих машин ‒ 7216 (+17);
- артилерійських систем – 2962 (+16);
- РСЗВ – 547 (+3);
- засоби ППО ‒ 304 (+4);
- літаків – 308;
- гелікоптерів – 294;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2523 (+18);
- крилаті ракети ‒ 947;
- кораблі /катери ‒ 18;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5886 (+21);
- спеціальна техніка ‒ 370 (+7).

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Теги: втрати окупантів, Росія
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