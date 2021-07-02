Зарплата від 25 тисяч: волинські прикордонники шукають спеціалістів з геодезії та картографії
Сьогодні, 07:33
Волинському прикордонному загону потрібні фахівці з геодезії та картографії.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.
У групу землевідведення для інженерної інфраструктури управління Волинського прикордонного загону на офіцерські посади потрібні фахівці за напрямками: геодезія, картографія, землеустрій або ж організація інженерного забезпечення.
Вимоги до кандидатів: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, бакалавр).
Набір проводиться на військову службу за контрактом та по мобілізації.
Щомісячне грошове забезпечення - від 25 тисяч гривень.
З питань прийому, а також для з’ясування додаткової інформації по проходженню військової служби просимо звертатися до відділу комплектування прикордонного загону за адресою: м. Луцьк, вул. Стрілецька, 6 або телефоном: +380 97 515 76 30, +380 96 905 13 01 (у робочі дні з 08.00 до 17.00).
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Про це йдеться у повідомленні на сторінці Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.
У групу землевідведення для інженерної інфраструктури управління Волинського прикордонного загону на офіцерські посади потрібні фахівці за напрямками: геодезія, картографія, землеустрій або ж організація інженерного забезпечення.
Вимоги до кандидатів: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, бакалавр).
Набір проводиться на військову службу за контрактом та по мобілізації.
Щомісячне грошове забезпечення - від 25 тисяч гривень.
З питань прийому, а також для з’ясування додаткової інформації по проходженню військової служби просимо звертатися до відділу комплектування прикордонного загону за адресою: м. Луцьк, вул. Стрілецька, 6 або телефоном: +380 97 515 76 30, +380 96 905 13 01 (у робочі дні з 08.00 до 17.00).
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